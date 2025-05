Z danych CKE wynika, że do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpi ponad 204 tys. osób, a do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, przystąpi ponad 8 tys. osób. Łącznie, ponad 212 tys. osób przystąpi do egzaminu z języka angielskiego.

Matura 2025. Arkusze egzaminu maturalnego w 2025 r.: język angielski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczne arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu.

Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze będą dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00. Oznacza to, że arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym zostaną udostępnione w czwartek, 8 maja, około godziny 14:00.