Matura 2025. Arkusze egzaminu maturalnego w 2025 r.: biologia - poziom rozszerzony; filozofia - poziom rozszerzony

Po ukończeniu 56 lat, pracownik może dostać 4000 złotych świadczenia. Granica wieku będzie wzrastała. Docelowo będą to 64 lata

Możliwość skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego przysługuje konkretnej grupie pracowników. Jego minimalna wysokość to 1878,91 złotych brutto, a przeciętna to ponad 4300 złotych. Jednak aby nabyć do niego prawo, trzeba spełnić określone warunki.