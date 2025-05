Matura angielski 2025 [ARKUSZE]

Matura angielski 2025 - ile trwa?

W środę 7 maja 2025 r. o godz. 9:00 odbyła się matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Najwięcej osób pisało język angielski. Egzamin trwał 180 minut czyli 3 godziny. Skończył się o 11:00. Aby zdać maturę z angielskiego, trzeba uzyskać minimum 30% punktów.

Matura angielski 2025 - arkusz

Na stronie CKE pojawiły się arkusze z dzisiejszego egzaminu:

Matura angielski 2025 - przecieki

O godz. 11 w środę zakończył się obowiązkowy pisemny egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski powiedział PAP, że egzamin przebiegł spokojnie; sprawa publikacji zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana. Nieprawidłowości będą zgłoszone do odpowiednich służb - dodał.

Środowy egzamin rozpoczął się o godz. 9. Maturzyści mieli 120 minut na napisanie go na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Środowe arkusze CKE ma opublikować po południu.

Dyrektor CKE w rozmowie z PAP ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Zakrzewski dodał, że nie otrzymał informacji o nieprawidłowościach, które rzutowałyby na przebieg egzaminu w całej Polsce. "Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych mówią, że w tym roku sesja przebiega wyjątkowo spokojnie" - powiedział. Zaznaczył, że nie doszło do wycieków. Poinformował, że CKE zastosowała takie procedury bezpieczeństwa, jak w ubiegłym roku, a dotyczą one przygotowania i wydruku arkuszy oraz ich dostarczenia i dystrybucji do szkół.

"Materiał egzaminacyjny jest tajny do godz. 9.00 i w tegorocznej sesji nie nastąpił żaden wyciek (...). Do teraz nie mam żadnej informacji, że arkusze zostały ujawnione przed godz. 9.00. Każdego dnia maturzyści rozpoczynali swój egzamin z równymi szansami" - powiedział Zakrzewski.

Dyrektor CKE odniósł się również do kwestii opublikowania w środę na portalu X zdjęć kilku zadań egzaminacyjnych z arkusza maturalnego. Potwierdził, że zdjęcia, które widział, są fotografiami prawdziwych arkuszy. "Rzeczywiście, w przypadku j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, po godz. 9.00 pojawiają się zdjęcia prawdziwych arkuszy maturalnych. To są incydenty. Zdarzają się nieetyczne zachowania. Każdy przypadek analizuję i nieprawidłowości będę zgłaszać do odpowiednich służb" - zaznaczył Zakrzewski.

"Na 275 tys. zdających zdarza się kilka osób, które nieetycznie postępują, ale ja wierzę w młodzież, wierzę w maturzystów, że oni podchodzą do tego egzaminu uczciwie, żeby wykazać się rzeczywistymi umiejętnościami i wiedzą" - powiedział.

Dyrektor CKE poinformował, w tegorocznej sesji jest przynajmniej jeden przypadek unieważnienia egzaminu z j. polskiego przez dyrektora szkoły - z powodu wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego. Przypomniał, że zgodnie z przepisami, wniesienie takiego urządzenia, a tym bardziej używanie go, jest podstawą do unieważnienia egzaminu. W takiej sytuacji maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu za rok.

Zapytany, czy w środę doszło do podobnych incydentów, Zakrzewski odparł, że takie informacje będzie miał po przeanalizowaniu protokołów ze szkół. W ubiegłym roku unieważnione zostały 202 egzaminy maturalne, w tym 53 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.

Po południu w środę odbędą się egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godz. 14 z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 15.35 z geografii na poziomie rozszerzonym. (PAP)