Unieważnienie egzaminu maturalnego 2025 r. Dyrektor CKE poinformował o pierwszym przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego

W środę, 7 maja rozpoczął się trzeci dzień egzaminów maturalnych. O godz. 11 zakończyły się obowiązkowe egzaminy pisemne z języka nowożytnego. W ocenie dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego, egzaminy przebiegły spokojnie. Dyrektor CKE poinformował o pierwszym przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego

Tak jak w poprzednich dniach, także dziś wyciekły zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Na szczęście, pojawiły się one dopiero po godz. 9:00, czyli już po rozpoczęciu egzaminów. "Rzeczywiście, w przypadku j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, po godz. 9.00 pojawiają się zdjęcia prawdziwych arkuszy maturalnych. To są incydenty. Zdarzają się nieetyczne zachowania. Każdy przypadek analizuję i nieprawidłowości będę zgłaszać do odpowiednich służb - przekazał w rozmowie z PAP Zakrzewski.

REKLAMA

Autopromocja

Dyrektor CKE poinformował o pierwszym przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego

Dyrektor CKE poinformował także, o przypadku unieważnienia egzaminu z języka polskiego przez dyrektora szkoły. Chodzi o wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego na egzamin. zgodnie z przepisami, wniesienie takiego urządzenia, a tym bardziej używanie go, jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Maturzysta będzie mógł ponownie przystąpić do egzaminu dopiero za rok.

Unieważnienie egzaminu maturalnego 2025 r.

W sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz korzystania z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Dotyczy to m.in. telefonów komórkowych, smartwatchy oraz wszelkich innych urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z internetem lub innymi urządzeniami, takie jak Wi-Fi czy Bluetooth. Wniesienie lub użycie takiego urządzenia w trakcie egzaminu skutkuje jego unieważnieniem z danego przedmiotu. W 2024 r. za wniesienie telefonu lub korzystanie z telefonu w trakcie egzaminu, unieważniono 53 egzaminy. Łącznie, w 2024 r. unieważniono 202 egzaminy.