Matura: Rekomendacje egzaminatorów dla maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała rekomendacje egzaminatorów dla maturzystów. Sprawdź na co zwracać uwagę i co polecają egzaminatorzy. Jakie rekomendacje egzaminatorów?

Rekomendacje egzaminatorów sprawdzających prace z języka polskiego

Zaplanuj czas poświęcony na rozwiązanie zadań w każdym z testów i napisanie wypracowania.

Uważnie czytaj polecenia w części testowej. Wyodrębnij w nich poszczególne elementy, a po napisaniu odpowiedzi sprawdź, czy uwzględniłeś(-aś) wszystkie elementy polecenia.

Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania w teście Język polski w użyciu, wyodrębnij informacje kluczowe w każdym z tekstów

nieliterackich. W odpowiedziach do zadań nie cytuj tekstu, ponieważ powinieneś/powinnaś odpowiadać własnymi słowami.

W części testowej zwróć szczególną uwagę na zadania, w których masz odwołać się do dwóch tekstów – nie zapominaj o tym

w uzasadnieniu odpowiedzi.

Zastanów się, czy rozumiesz wszystkie słowa użyte w temacie wypracowania. Jeśli nie, to wybierz inny temat.

Zanim zaczniesz pisać wypracowanie, zastanów się, do których lektur obowiązkowych z listy lektur zamieszczonych w arkuszu

egzaminacyjnym możesz się odwołać, żeby potwierdzić swoje stanowisko. Wybierz te lektury, które dobrze znasz.

W wypracowaniu odwołuj się do konkretnych sytuacji z lektury, które potwierdzają twój tok rozumowania.

W swojej pracy formułuj argumenty, unikaj streszczeń oraz ogólników.

Swoją argumentację wzmacniaj odwołaniami do różnorodnych kontekstów. Dzięki temu twoja praca będzie bogatsza merytorycznie, pogłębiona i wieloaspektowa.

Treści swojej wypowiedzi argumentacyjnej ułóż problemowo.

Rekomendacje egzaminatorów sprawdzających prace z matematyki

W zadaniach, w których należy wykazać prawdziwość jakiejś ogólnej własności (np. podzielności), musisz przeprowadzić rozumowanie ogólne – podstawienie konkretnych wartości liczbowych i wnioskowanie na tej podstawie o prawdziwości tej własności nie jest poprawną metodą.

Rozwiązując równania wielomianowe, zwróć szczególną uwagę na poprawny zapis wielomianu w postaci iloczynu.

Czytaj uważnie treść zadania. Stosuj się do poleceń zadania. Zwróć uwagę na czasowniki operacyjne użyte w poleceniu.

Korzystaj z Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki. W tej broszurze znajdziesz dużo twierdzeń i wzorów, które mogą być pomocne w rozwiązaniu zadania.

Zwróć uwagę na poprawność obliczeń rachunkowych i przekształceń.

Przedstaw czytelnie pełne rozwiązanie, nie pomijaj istotnych obliczeń lub etapów rozumowania. Pisz starannie i wyraźnie. Wiele błędów wynika z przepisania do kolejnych linijek rozwiązania błędnie odczytanych wartości.

Po rozwiązaniu zadania sprawdź, czy wykonałeś(-aś) wszystkie polecenia podane w zadaniu, oraz sprawdź poprawność otrzymanych wyników. W zadaniach o kontekście realistycznym zastanów się, czy otrzymany wynik jest sensowny.

Sprawdź, czy wszystkie decyzje w wyborze odpowiedzi do zadań zamkniętych właściwie przeniosłeś(-aś) na kartę odpowiedzi.

Zaznaczenia w arkuszu nie będą sprawdzane i oceniane.

Rekomendacje egzaminatorów sprawdzających prace z języka angielskiego

Bardzo uważnie (wolno, ze zrozumieniem, najlepiej dwa razy) przeczytaj polecenie do każdego zadania, zwłaszcza do zadań

otwartych. Pomocne może być np. podkreślenie kluczowych wyrazów z danego polecenia – są one ważne w celu poprawnego

rozwiązania zadania i trzeba o nich pamiętać w trakcie jego wykonywania.

W przypadku zadań opartych na tekstach z lukami:

1) przed rozpoczęciem uzupełniana luk najpierw przeczytaj cały tekst do końca w celu zapoznania się z jego treścią/kontekstem, dowiedz się, o czym jest cały tekst

2) następnie – wypełniając luki – zwróć uwagę na otoczenie luki, czyli jakie wyrazy są przed luką i po luce. Pomaga to ustalić,

jakiej informacji brakuje w danym fragmencie zdania, oraz rozstrzygnąć na przykład, jaka część mowy powinna być użyta, bądź jaka struktura gramatyczna będzie poprawnie uzupełniała lukę, biorąc pod uwagę wyraz poprzedzający daną lukę oraz wyraz znajdujący się po luce

3) po uzupełnieniu każdej luki jeszcze raz przeczytaj całe zdanie, aby upewnić się, że uzupełnienie luki pasuje do zdania zarówno logicznie, jak i gramatycznie. Sprawdź, czy wpisana liczba wyrazów zgadza się z maksymalną liczbą wyrazów określoną w poleceniu (jeżeli taka liczba jest określona).

W przypadku wypowiedzi pisemnej dokładnie zapoznaj się z poleceniem, a po napisaniu wypowiedzi – uważnie ją przeczytaj oraz:

1) upewnij się, czy zrealizowałeś(-aś) wszystkie cztery „kropki” oraz czy przekazałeś(-aś) wszystkie informacje zawarte w każdej

„kropce”

2) sprawdź, czy twoja wypowiedź napisana w reakcji na każdą „kropkę” jest wystarczająco rozwinięta – czy zawiera przynajmniej trzy elementy rozwijające.

Zwróć uwagę na staranność charakteru pisma, tak aby egzaminator nie miał problemu z odczytaniem zapisów. Nieczytelna wypowiedź może powodować zaburzenia komunikacji i mieć negatywny wpływ na ocenę treści. Czytelne pismo jest również ważne w zadaniach leksykalno-gramatycznych, w których wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.