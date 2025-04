Matury - komunikat: możliwy wcześniejszy wynik matur, przed 8 lipca 2025 r. Kiedy? CKE odpowiada

W 2025 r. możliwe będzie wcześniejsze uzyskanie wyniku egzaminu maturalnego. Oznacza to, że maturzyści, którzy zgłoszą się do danej okręgowej komisji egzaminacyjnej, będą mieli możliwość wcześniejszego uzyskania wyniku maturalnego, zatem wcześniej niż 8 lipca 2025 r., który jest terminem standardowym. W jakiej sytuacji jest to możliwe?