Matura 2025. Czy matura z matematyki będzie nadal obowiązkowa?

W 2025 r. jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze jest egzamin z matematyki. Do Ministerstwa Edukacji wpłynęła petycja w sprawie zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z tego przedmiotu. Jaka jest odpowiedź resortu edukacji?

Egzamin maturalny w 2025 r.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w celu uzyskania świadectwa dojrzałości.

W 2025 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej , tj. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) i egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu);

, tj. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) i egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu); czterech egzaminów w części pisemnej, tj. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Petycja w sprawie zniesienia obowiązkowego egzaminu z matematyki

W lutym 2025 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła petycja w sprawie zniesienia obowiązku przystępowania do egzaminu maturalnego z matematyki. Autorka petycji podkreśla, że chociaż matematyka jest teoretycznie wszechobecna, to jej praktyczne zastosowanie bywa często wątpliwe i nieprzydatne.

Petentka przypomina, że w latach 1983 – 2010 matematyka nie była na maturze obowiązkowa. Wniosła zatem prośbę do minister edukacji, aby wprowadziła nieobowiązkowe zdawanie matury z matematyki. Zdaniem autorki petycji matura z matematyki to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans. Wśród uczniów są osoby z różnymi rodzajami zaburzeń, takimi jak dyskalkulia, co ogranicza możliwości ich rozwoju. System edukacyjny nie powinien wymuszać jednolitych kryteriów oceny, które nie uwzględniają indywidualnych możliwości intelektualnych uczniów.

Matematyka pozostanie przedmiotem obowiązkowym na maturze

W odpowiedzi na petycję Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że egzamin maturalny z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany na poziomie podstawowym. Celem tej części egzaminu maturalnego nie jest orzekanie o tym, jak wysoki poziom wiadomości i umiejętności osiągnął dany absolwent, lecz czy osiągnął wymagane minimum. Egzamin maturalny z matematyki jest jedynym, rzetelnym narzędziem służącym weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych. Bez tych narzędzi nie będzie żadnej możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków służących kształceniu.

Obowiązujące przepisy oświatowe nie dają możliwości nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego. Nie przewidują także innego progu zdawalności np. dla osób ze zdiagnozowaną dyskalkulią. Jednak funkcjonujące w systemie oświaty rozwiązania umożliwiają wsparcie dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. MEN przypomina, że rada pedagogiczna danej szkoły wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego. Przystąpienie do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości absolwenta zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej matematyka jest i powinna być przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich.