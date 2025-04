Matura 2025 r.: harmonogram matur 2025 r., arkusze maturalne, wyniki matur 2025 r.

Jak wygląda tegoroczny harmonogram matur? Kiedy będą publikowane arkusze maturalne? Kiedy będą publikowane wyniki matur 2025 r.? Z danych CKE wynika, że w 2025 r. przeprowadzonych zostanie ok. 572 541 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 445 986 egzaminów w części pisemnej.

Zgodnie z opublikowanym przez CKE harmonogramem, każdego dnia egzaminów maturalnych przeprowadzane będą dwie sesje: poranna o godz. 9:00 oraz popołudniowa o godz. 14:00. Wyjątkiem jest 5 maja – tego dnia odbędzie się wyłącznie egzamin w sesji porannej.

Harmonogram matur 2025 r. [TABELA]

W 2025 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 5 do 24 maja, w tym:

część pisemna – od 5 do 22 maja

część ustna – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 oraz 18 maja, a w przypadku egzaminu z języka polskiego – również 16 i 17 maja).

część pisemna egzaminu maturalnego godz. 9:00 godz. 14:00 05.05. 2025 r.

poniedziałek język polski – pp* 06.05.2025 r.

wtorek matematyka – pp język kaszubski – pr* język łemkowski – pr język łaciński i kultura antyczna – pr 07.05.2025 r.

środa język angielski – pp język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp godz. 14:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)** godz. 15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** 08.05.2025 r.

czwartek język angielski – pr język angielski – dj* historia muzyki – pr 09.05.2025 r.

piątek biologia – pr filozofia – pr 12.05.2025 r.

poniedziałek matematyka – pr język rosyjski – pr język rosyjski – dj 13.05.2025 r.

wtorek wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr język niemiecki – dj 14.05.2025 r.

środa informatyka – pr historia sztuki – pr 15.05.2025 r.

czwartek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp 16.05.2025 r.

piątek chemia – pr języki mniejszości narodowych – pr 19.05.2025 r.

poniedziałek historia – pr język francuski – pr język francuski – d 20.05.2025 r.

wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr język hiszpański – dj 21.05.2025 r.

środa język polski – pr język włoski – pr język włoski – dj 22.05.2025 r.

czwartek godz. 9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 12:10 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 13:45 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w tym języku obcym, który był ich drugim językiem nauczania.

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym odbędą się między 3 a 17 czerwca 2025 r.

Matura 2025 r.: arkusze maturalne

Arkusze egzaminacyjne z tegorocznych matur będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie CKE, udostępnianie arkuszy maturalnych będzie przebiegało według następującego porządku:

arkusze z egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00 pojawią się około godz. 14:00 tego samego dnia;

tego samego dnia; arkusze z egzaminów popołudniowych, rozpoczynających się o godz.14:00, zostaną opublikowane około godz. 19:00.

Wyniki matur 8 lipca – wtedy też świadectwa trafią do szkół

Egzaminacyjne prace maturzystów zostaną ocenione przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Do 8 lipca 2025 r. okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół świadectwa dojrzałości, aneksy oraz szczegółowe informacje o wynikach poszczególnych egzaminów. Tego samego dnia, tj. we wtorek, 8 lipca 2025 r., Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje ogólnopolskie wyniki tegorocznych matur.