Matura 2025. Szybka powtórka z lektur. Co trzeba znać na maturę z polskiego 2025?

Co będzie na maturze z języka polskiego w tym roku? Z jakich lektur trzeba się szczególnie przygotować? Lista utworów obowiązujących na maturę jest długa, ale tak naprawdę regularnie na egzaminie dojrzałości pojawia się kilka z nich. Polonistka podpowiada, co trzeba powtórzyć przed maturą z języka polskiego.

Nie mam przeczuć, co pojawi się na maturze. Podejrzewam natomiast, że nie będzie matury bez "Lalki", "Dziadów cz. III", na większości arkuszy jest też "Rok 1984" albo "Dżuma". Z "Potopu" może się coś zdarzyć - mimo że obowiązuje już tylko we fragmentach, to często wykorzystuje się go chociażby, pytając o środki artystycznego wyrazu -powiedziała Interii Anna Ryłek, egzaminatorka i polonistka. Nauczycielka zachęca do powtórzenia tych najbardziej podstawowych: czym jest porównanie, epitet, apostrofa.

Ile jest lektur obowiązkowych na maturze 2025?