Nauczyciele mogą składać wnioski o bon na zakup laptopa

Program „Laptop dla nauczyciela”, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy, obejmie nauczycieli szkół ponadpodstawowych i nauczycieli szkół podstawowych z klas I-III. W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

- Ponad 500 tys. nauczycieli będzie mogło skorzystać ze sprzętu. Ten sprzęt ma służyć temu, by każdy nauczyciel lub nauczycielka mógł korzystać ze sprzętu, w założeniu KPO wspierać przy edukacji zdalnej ale przecież doskonale wiemy, że w codziennej pracy taki sprzęt nauczycielom dzisiaj we współczesnym świecie jest niezbędny – mówi Barbara Nowacka, minister edukacji.

Jak wyjaśniała minister edukacji, laptopy zostały już rozdysponowane wśród nauczycieli klas IV-VIII. W ramach programu wykorzystano już 260 tys. bonów na zakup laptopów. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, przewiduje, że zakup laptopów w ramach drugiej edycji programu może nastąpić już w kwietniu lub maju bieżącego roku.

Wniosek o bon na zakup laptopa - wzór

Do 26 lutego 2025 r. nauczyciele składają do dyrektorów szkół wnioski o bon na zakup laptopa. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.

Dodatkowo nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Gdzie zrealizować bon na zakup laptopa

Dyrektorzy szkół przekazują do organu prowadzącego szkołę tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon.

Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobny wniosek. Organ prowadzący szkołę ma 30 dni od dnia otrzymania wniosków nauczycieli na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym (do 28 marca 2025 r.).

Nauczyciele dostają na wskazany przez siebie adres e-mailowy bon na zakup laptopa. Bon mogą zrealizować w sklepach znajdujących się liście znajdującej się na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl.