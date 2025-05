Koniec ferii. Uczniowie wracają do szkół. Kiedy następna przerwa w nauce?

Koniec ferii, początek ferii

W roku szkolnym 2024/2025 ferie zimowe tradycyjne przypadają w różnych terminach - w zależności od województwa. Z pierwszej tury ferii trwającej od 20 stycznia do 2 lutego 2025 r. korzystali uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim. Młodzież w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim odpoczywała od 27 stycznia do 9 lutego 2025 r., natomiast uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego korzystali z ferii od 3 lutego do 16 lutego. Obecnie ferie zimowe zaczęła młodzież w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Ich odpoczynek potrwa aż do 2 marca.

REKLAMA

Autopromocja

W przyszłym roku ferie zimowe zostały zaplanowane w następujących terminach:

od 19 stycznia do 1 lutego 2026 r. w województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim;

w województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim; od 2 lutego do 15 lutego 2026 r. w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim;

w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim; od 16 lutego do 1 marca 2026 r. w województwach podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim.

Wiosenna przerwa świąteczna na Wielkanoc

Po zakończeniu ferii zimowych na dłuższy odpoczynek uczniowie będą musieli poczekać do kwietnia. W 2025 r. wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta wielkanocne i kończy w najbliższy wtorek po tych świętach. Tak więc przerwa świąteczna potrwa od czwartku 17 kwietnia do wtorku 22 kwietnia 2025 r.

W roku szkolnym 2025/2026 wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2026 r.