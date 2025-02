13 dla nauczyciela zatrudnionego od września 2024 r.

Trzynastka w pełnej wysokości należy się po przepracowaniu roku. W innym wypadku pracownik otrzymuje proporcjonalnie pomniejszoną 13 pensję, ale musi przepracować minimum 6 miesięcy. Czy to oznacza, że nauczyciel zatrudniony od września 2024 r. nie ma prawa do 13 pensji w 2025 r.?

13 dla nauczyciela pracującego od września 2024 r.

Zgodnie z organizacją pracy szkoły rok szkolny rozpoczyna się dnia 1 września każdego roku i kończy 31 sierpnia roku kolejnego. Często zdarza się więc, że nauczyciele zatrudniani są od dnia 1 września. Tymczasem ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w art. 2 ust. 1 i 2 reguluje, że pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeśli nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Licząc od 1 września do końca grudnia, nauczyciele pracują 4 miesiące. Nie jest to więc wymagany minimalny okres 6 miesięcy pracy. Czy w takim wypadku nauczyciele nie mają prawa do 13 pensji?

Wyjątki od obowiązku przepracowania 6 miesięcy

Art. 2 ust. 3 wspomnianej ustawy wymienia wyjątki od obowiązku przepracowania minimum 6 miesięcy, aby móc otrzymać trzynastkę. Półroczny okres pracy nie obowiązuje, gdy doszło do:

1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;

3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:

a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

5) podjęcia zatrudnienia:

a) w wyniku przeniesienia służbowego,

b) na podstawie powołania lub wyboru,

c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

6) korzystania:

a) z urlopu wychowawczego,

aa) z urlopu macierzyńskiego,

ab) (uchylona)

ac) z urlopu ojcowskiego,

ad) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

ae) (uchylona)

af) z urlopu opiekuńczego,

b) z urlopu dla poratowania zdrowia,

c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;

6a) korzystania z urlopu rodzicielskiego;

7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Jeden z wymienionych wyjątków będzie miał zastosowanie do nauczyciela zatrudnionego od 1 września. Mowa o punkcie pierwszym: nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły.

13 pensja dla nauczyciela zatrudnionego od września

Organizacja pracy szkoły zakłada rozpoczęcie zajęć w trakcie roku kalendarzowego, a dokładniej dnia 1 września. Musi to być pierwszy powszedni dzień września, chyba że wypada w piątek albo sobotę. Wówczas rozpoczęcie zajęć następuje w pierwszy poniedziałek po 1 września. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego rozpoczęcie roku szkolnego w 2024 r. nastąpiło 2 września.

Jeśli nauczyciel rozpoczął faktycznie pracę 2 września 2024 r., nawet jeśli korzystał w trakcie kolejnych 4 miesięcy ze zwolnień lekarskich czy 2 dni opieki na dziecko, ma prawo do 13 pensji na początku 2025 r. takim przypadku nauczyciel nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.