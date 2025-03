Czy osoba prowadząca zajęcia w szkole, ale niebędąca nauczycielem, może ubiegać się o legitymację nauczycielską?

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, poinformowała, kto może ubiegać się o wydanie legitymacji nauczycielskiej. Czy za wydanie legitymacji pobiera się opłatę?

Dla kogo legitymacja nauczycielska

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer odpowiadając na interpelację poselską poinformowała, kto zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela może ubiegać się o legitymację nauczycielską. Wedle obowiązujących przepisów są to nauczyciele zatrudnieni w:

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.), prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej;

publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 978 ze zm.);

publicznych kolegiach pracowników służb społecznych;

szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych.

Legitymacja nauczycielska dla osób niebędących nauczycielami

Katarzyna Lubnauer odniosła się też do pytania dotyczącego legitymacji nauczycielskich dla osób zatrudnionych w szkole, które nie są nauczycielami, ale są upoważnieni do prowadzenia zajęć. Wiceminister wskazała, że „Osobę tę zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Tak więc do osoby niebędącej nauczycielem przepisy ustawy – Karta Nauczyciela mają zastosowanie wyłącznie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych. Nie mają natomiast zastosowania pozostałe przepisy tej ustawy, w tym dotyczące m. in. legitymacji służbowej nauczyciela”.

Kto wydaje legitymacje nauczycielskie

Legitymacja służbowa nauczyciela jest wydawana przez dyrektora szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie. Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.