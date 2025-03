ZNP przygotował i 6 marca 2025 r. przedstawił na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. ZNP proponuje, by średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wynosiło 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Wznowiono prace nad obywatelskim projektem nowelizacji Karty Nauczyciela

W listopadzie 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wniósł do Sejmu obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w lutym 2022 r. Następnie trafił on do komisji i tam utknął. Teraz do projektu nowelizacji wrócili posłowie obecnej kadencji.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zauważył, że od złożenia w Sejmie projektu zaszły zmiany prawne, stąd potrzeba wprowadzenia do niego korekt. Rząd Zjednoczonej Prawicy zmniejszył liczbę stopni awansu, likwidując dwa najniższe: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz wprowadzając w ich miejsce nauczyciela początkującego. Dlatego Związek przygotował poprawki to uwzględniające.

Propozycje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli

ZNP zaproponował, by średnie wynagrodzenie nauczycieli było przeliczane w pierwszym dniu roku kalendarzowego i by stanowiło dla nauczyciela początkującego 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w II kwartale poprzedzającego roku budżetowego, dla nauczyciela mianowanego – 125 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a nauczyciela dyplomowanego – 155 proc. Oprócz uwzględnienia trzech stopni awansu zamiast czterech ZNP zaproponował, by termin III kwartał zastąpić terminem II kwartał.

Podobne zmiany ZNP zaproponował też w przepisie dotyczącym ustalania przez ministra edukacji wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z nimi, ustalając minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, minister musiałby uwzględnić to, że ma ono wynosić co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego na pozostałych stopniach awansu miałaby być proporcjonalnie niższa do niego, przy czym wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego ma stanowić co najmniej 81 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Związkowcy zaproponowali też dodanie do projektu zapisów dotyczących ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jak ustalana jest wysokość wynagrodzenia nauczycieli

Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli (określone jest ono w Karcie nauczyciela procentowo dla każdego stopnia awansu zawodowego). Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze i kilkanaście dodatków. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa zaś w rozporządzeniu minister edukacji.