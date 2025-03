Laptopy dla nauczycieli przedszkoli. Stanowisko ZNP

W styczniu br. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosiło, że z bonów na zakup laptopów będą mogły skorzystać nowe grupy nauczycieli. Czy programem „Laptop dla nauczyciela” objęci zostali także nauczyciele wychowania przedszkolnego?

Laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - stanowisko ZNP

MEN wraz z MC ogłosiło w styczniu 2025 r. że z bonów na zakup laptopów będą mogły skorzystać nowe grupy nauczycieli. Program rozszerzono o nauczycieli klasy I-III szkół podstawowych oraz o nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Nie milkły jednak pytania o to, czy programem zostaną w przyszłości objęci też nauczyciele wychowania przedszkolnego.

REKLAMA

Autopromocja

Spekulacje na temat laptopów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego ucięła wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Trzeba przypomnieć, bo nauczyciele chyba nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że laptopy dla uczniów i nauczycieli to jest program Unii Europejskiej i że on jest, a właściwie był, realizowany we wszystkich krajach UE. W programie KPO jest zapis, że mają to być laptopy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I kropka. Nie możemy mówić o tym, że z tego programu można by było przydzielić bony na laptopy dla nauczycieli czy to przedszkoli, czy to poradni. Oni po prostu nie są tym konkretnym programem objęci – mówiła wiceprezes Urszula Woźniak.

Laptopy dla nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia

Wiceprezes Urszula Woźniak przypomniała o staraniach ZNP, by programem zostali objęci nauczyciele, którzy podczas trwania naboru przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia.

- Mamy nadzieję że ten problem zostanie rozwiązany. Jesteśmy w kontakcie zarówno z ministerstwem edukacji jak i ministerstwem cyfryzacji w tym zakresie. W tej chwili trwają wyliczenia liczebności tych grup – dodała Woźniak.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według przekazanych informacji, po ostatecznym złożeniu wniosków możliwa będzie ponowna zmiana rozporządzenia i ujęcie do grup uprawnionych do otrzymania bonu na sprzęt również nauczycieli, którzy przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia.