Karta Nauczyciela: Będą zmiany w prawie do urlopu dla poratowania zdrowia

Przepisy o prawie do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia wymagają doprecyzowania. Obecne regulacje Karty Nauczyciela powodują wątpliwości interpretacyjne i zostaną częściowo wykreślone.

Doprecyzowanie przepisu o urlopie dla poratowania zdrowia

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura zapowiedział nowelizację Karty Nauczyciela. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne konieczne jest doprecyzowanie przepisu określającego warunki nabycia prawa do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. Zmianie ulec ma art. 73 ust. 4 Karty Nauczyciela, w którym zapisano, że „okres 7-letniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia”.

Kiepura poinformował, że sformułowanie „bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia” powoduje w praktyce wątpliwości interpretacyjne i bywa przyczyną ustalania 7‐letniego okresu pracy w szkole w niewłaściwy sposób. Tym samym od nauczycieli wymagany jest dłuższy okres pracy w szkole niż 7 lat.

W nowelizacji ustawy zdanie budzące wątpliwości ma zostać wykreślone. Zdaniem resortu edukacji zdanie to prowadzi do niewłaściwego stosowania przepisów w tym zakresie.

Prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia

Wiceminister przypomniał, że według obowiązujących przepisów do okresu 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, które trwają łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. „Z powyższego można wnioskować, iż nauczyciel uzyskuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia po raz pierwszy, jeśli w chwili udzielenia urlopu zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony oraz przepracował w szkole co najmniej 7 lat. W tym miejscu należy podkreślić, że urlop dla poratowania zdrowia ma charakter prewencyjny, jego celem jest przeprowadzenie zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy mogą odgrywać istotną rolę” - zaznaczył Kiepura.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły powinien sprawdzić, czy nauczyciel spełnia formalne warunki do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, tj. posiada co najmniej 7 lat stażu pracy, jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony oraz czy przepracował w szkole nieprzerwanie co najmniej 7 lat.

