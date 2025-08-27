REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Ważne zmiany w pierwszej pomocy do przypomnienia przed 1 września 2025 r.

Ważne zmiany w pierwszej pomocy do przypomnienia przed 1 września 2025 r.

27 sierpnia 2025, 13:02
Anna Ślefarska-Sarapata
Anna Ślefarska-Sarapata
radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym
apteczka, pierwsza pomoc, leki, szkoła, dzieci
Ważne zmiany w pierwszej pomocy do przypomnienia przed 1 września 2025 r.
Shutterstock

Wakacje dobiegają końca, dzieci wracają do szkół i przedszkoli. To dobry czas, by przypomnieć o istotnej zmianie w prawie – rozszerzeniu definicji pierwszej pomocy. Choć nowa definicja dotyczy wszystkich sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy jest to zmiana szczególnie ważna dla rodziców dzieci przewlekle chorych, które uczęszczają do placówek oświatowych.

Podanie leku na receptę – teraz to pierwsza pomoc

Do 30 maja bieżącego roku w ramach pierwszej pomocy osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia mogła podać wyłącznie leki wydawane bez recepty. Po wejściu w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, pierwsza pomoc obejmuje również podanie leków dostępnych na miejscu zdarzenia.

Podkreślić należy, iż każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. Nieudzielenie pierwszej pomocy w sytuacji, gdy można było jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Co to oznacza w praktyce?

Odwołując się do przykładu osób zagrożonych wstrząsem anafilaktycznym, w przypadku którego lekiem ratującym życie jest adrenalina - do tej pory nie mieściła się ona w definicji pierwszej pomocy jako lek wydawany wyłącznie na receptę. Często do wstrząsów anafilaktycznych dochodziło na terenie placówek oświatowych. Nauczyciele byli pełni obaw, czy mogą podać dziecku adrenalinę i w przypadkach takich wzywali oni karetkę pogotowia oraz rodziców. Obecnie, już bez obaw osoba będąca na miejscu zdarzenia, w tym nauczyciel, może podać adrenalinę.

Co jeśli uczeń nie znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie?

Co natomiast w sytuacji gdy uczeń nie jest w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ? Co jeśli to nie jest pierwsza pomoc?

W przypadku szkół, sytuację podawania leków uczniom na prośbę rodziców reguluje art. 21 ust. 3 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Stosownie do powołanej regulacji, podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

Zmiana na lepsze

Wprowadzona w maju nowa definicja pierwszej pomocy to zmiana długo wyczekiwana – szczególnie przez osoby przewlekle chore i ich opiekunów. Ocenić ją można jednoznacznie pozytywnie, ponieważ realnie zwiększa szanse na uratowanie ludzkiego życia. Co ważne, świadkowie sytuacji zagrożenia nie muszą już zastanawiać się, jakie leki mogą podać – ich najważniejszym zadaniem pozostaje szybka reakcja i ratowanie życia.

oprac. Iga Leszczyńska
