Wypłaty dla nauczycieli do 6 czerwca 2026 r. Wyrównanie od 1 września 2025 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe [Karta Nauczyciela]

Zmiany w Karcie Nauczyciela od stycznia 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w większej liczbie przypadków. Wypłata z wyrównaniem od 1 września 2025 r. nastąpi do 6 czerwca 2026 r.

Wynagrodzenie nauczyciela za nadgodziny

O co chodzi w zamieszaniu z godzinami ponadwymiarowymi nauczycieli? Po wejściu w życie 1 września 2025 r. zmian w Karcie Nauczyciela nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z ustalonymi godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia, jeśli nie realizuje zajęć, ponieważ np. klasa jest na wycieczce. Wiele szkół wstrzymuje wszelkiego rodzaju wyjścia klasowe właśnie z tego powodu.

Dnia 1 września 2025 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Wprowadziła je Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1160). Aktualnie zgodnie z art. 35 ust. 3d ustawy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za przydzielone i zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, a wyjątki od tej reguły ustala art. 35 ust. 3e ustawy. Zgodnie z niniejszym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje także, gdy:

nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zrealizował w tym samym dniu przydzielone godziny zajęć opiekuńczych lub wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2; niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy – Prawo oświatowe, nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Jak tłumaczy wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak, przygotowano poprawkę do ustawy Karta Nauczyciela, która jest korzystniejszą dla nauczycieli w stosunku do wyżej przytoczonego przepisu. Poprawka zakłada także wyrównanie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. Poprawkę przyjęła od ZNP i zgłosiła posłanka Lewicy Dorota Olko. Taką samą złożył również poseł KO Adam Krzemiński. Komisja sejmowa edukacji i nauki poparła zgłoszoną poprawkę i poleciła całej izbie przyjęcie projektu Karty Nauczyciela dotyczącej zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych wraz z poprawkami.

Wypłata dla nauczycieli do 6 czerwca 2026 r. z wyrównaniem od 1 września 2025 r.

Sejm przegłosował poprawkę. W Senacie głosowano za przyjęciem ustawy. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Nauczyciele otrzymają wyrównanie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. Wypłaty zostaną dokonane do 6 czerwca 2026 r.

Ważne Wszystko wskazuje na to, że nauczyciele otrzymają wyrównania za straty w wynagrodzeniach od 1 września 2025 roku do 1 stycznia 2026 roku. Od początku 2026 roku planowane jest wejście w życie nowych przepisów.

Poprawka do Karty nauczyciela - nadgodziny

Według poprawki wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało nie tylko w przypadkach wymienionych w art. 35 ust. 3e ustawy w aktualnym brzmieniu. Nauczyciel otrzyma zapłatę za każdy przypadek niezrealizowania przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z przyczyn niedotyczących nauczyciela, kiedy nauczyciel był gotów do ich realizacji.

Celem zmian jest przyznawanie wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w różnych sytuacjach. Chodzi o nieodbycie się zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły. Po zmianie przepisów nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za brak zajęć z powodu np.:

nieobecności ucznia na zajęciach, które są z nim prowadzone indywidualnie,

wyjazdu klasy na wycieczkę,

wyjścia klasy na jakieś wydarzenie poza szkołą.

Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić to pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji zajęć.

Nadgodziny - przydzielenie nauczycielowi innych zajęć

W poprawce proponuje się doprecyzowanie, że w przypadku nieodbycia się zajęć można przydzielić nauczycielowi inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (np. zajęcia opiekuńcze, wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Pensum nauczyciela - zmiany

Nowelizacja przewiduje również zmiany w pensum nauczyciela. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża na potrzeby ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe odpowiednio o 1/5 albo 1/4 tego wymiaru, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dzień ustawowo wolny od pracy, dzień, w którym dla nauczyciela nie zaplanowano zajęć, lub dzień w danym tygodniu, który przypada w innym miesiącu. Chodzi o to, aby obniżenie obejmowało także tygodnie z dniami bez zaplanowanych dla nauczyciela zajęć. W związku z tym zawarto odniesienie do art. 42 ust. 2 pkt 1.

Doraźne zastępstwa - zmiany

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym godziny doraźnych zastępstw mogą być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7), w przypadku gdy z przyczyn dotyczących szkoły w danym dniu nauczyciel nie mógłby zrealizować zajęć wynikających z obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Wówczas realizuje się godziny doraźnych zastępstw w ramach przyjętego wynagrodzenia. Kiedy nauczyciel nie może zrealizować zajęć wynikających z pensum, może otrzymać godziny doraźnych zastępstw w ramach wynagrodzenia. Nowe brzmienie przepisu miałoby rozszerzyć jego stosowanie o zajęcia realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Jeśli z przyczyn dotyczących szkoły nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych, będzie można przydzielić mu także realizację godzin doraźnych zastępstw. Dzięki temu w przypadku zaplanowanych godzin ponadwymiarowych otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W uzasadnieniu do poprawki ustawy czytamy, że nie otrzyma wówczas dodatkowego wynagrodzenia za realizację godzin doraźnych zastępstw, ponieważ byłoby to podwójne wynagradzanie.

Poprawka do ustawy Karta Nauczyciela - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe