Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu

Od 2026 r. uczelnie mają otrzymać większą swobodę w wydatkowaniu funduszu stypendialnego. Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zmienia zasady przyznawania stypendiów rektora. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie limitu 45 proc. z całego funduszu stypendialnego, co – jak przekonuje resort nauki – ma zwiększyć dostępność świadczeń dla studentów z najlepszymi wynikami.

Senat popiera nowelę, ale przesuwa jej wejście w życie

27 listopada Senat przyjął – z jedną poprawką – nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Kluczowa zmiana dotyczy przesunięcia wejścia w życie przepisów z 1 stycznia 2026 r. na 1 października 2026 r. Ma to ułatwić uczelniom planowanie wydatków na nowy rok akademicki.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Projekt powstał w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach pakietu deregulacyjnego.

Dlaczego zmieniają się zasady? Uczelnie zgłaszały trudności

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że na stypendia rektora uczelnia może przeznaczyć maksymalnie 60 proc. środków wyłącznie z puli przeznaczonej na:

stypendia rektora,

stypendia socjalne,

zapomogi.

W praktyce – jak wskazywały uczelnie – prowadziło to do problemów z planowaniem budżetów, bo wysokość stypendiów rektora była w tym systemie niewiadomą. Rektorzy, obawiając się przekroczenia limitu i konieczności zwrotu nienależnie wydanych środków, często planowali wypłaty ostrożniej, niż pozwalały na to realne możliwości funduszu.

REKLAMA

Nowy limit 45 proc. z całego funduszu. Resort: „To większa pula środków”

Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm: na stypendia rektora będzie można przeznaczyć do 45 proc. całego funduszu stypendialnego uczelni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wyjaśniła wiceszefowa MNiSW Maria Mrówczyńska, oznacza to faktyczne zwiększenie dostępnych pieniędzy, ponieważ limit obejmuje całość środków, w tym m.in. część przeznaczoną dotąd na obsługę funduszu.

Resort podkreśla również, że wiele uczelni co roku nie wydaje wszystkich pieniędzy z funduszu stypendialnego, a niewykorzystane środki przechodzą na rok kolejny. W praktyce oznacza to, że pula stypendialna w 2026 r. będzie powiększona także o niewykorzystane środki z 2025 r.

Kogo dotyczą zmiany? Ponad 150 tys. studentów

Z danych MNiSW wynika, że nowelizacja obejmie łącznie ponad 150 tys. studentów, w tym:

ok. 93 tys. pobierających stypendium rektora,

pobierających stypendium rektora, ok. 53 tys. otrzymujących stypendium socjalne,

otrzymujących stypendium socjalne, ok. 21 tys. studentów z niepełnosprawnościami.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Nowelizacja wraca do Sejmu

Po przyjęciu poprawki przez Senat nowelizacja wraca do Sejmu. Jeżeli zostanie ostatecznie uchwalona, uczelnie zaczną przygotowywać nowe regulaminy przyznawania świadczeń na rok akademicki 2026/2027.