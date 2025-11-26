REKLAMA

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2026: kto może je otrzymać i jak złożyć wniosek?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2026: kto może je otrzymać i jak złożyć wniosek?

26 listopada 2025, 14:50
[Data aktualizacji 26 listopada 2025, 14:58]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2026: kto może je otrzymać i jak złożyć wniosek?
Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele z jeszcze szerszego grona placówek oświatowych będą mogli ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kto dokładnie może je otrzymać i jakie są wymagania dotyczące wieku oraz stażu pracy? Podajemy też informację o dokumentach, jakie trzeba złożyć w ZUS, aby skorzystać z tego świadczenia.

Kto może ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych mogą ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Dotyczy to m.in.: przedszkoli, szkół, placówek kształcenia ustawicznego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nowe placówki objęte świadczeniem od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie przysługiwać będzie także nauczycielom zatrudnionym w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • centrach kształcenia zawodowego i branżowych centrach umiejętności,
  • placówkach artystycznych,
  • ośrodkach doskonalenia nauczycieli,
  • bibliotekach pedagogicznych,
  • kolegiach pracowników służb społecznych,
  • okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Warunki przyznania świadczenia: wiek, staż pracy i rozwiązany stosunek pracy

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi:

  • osiągnąć odpowiedni wiek:

2025–2026: kobiety 56 lat, mężczyźni 61 lat

2027–2028: kobiety 57 lat, mężczyźni 62 lata

2029–2030: kobiety 58 lat, mężczyźni 63 lata

2031–2032: kobiety 59 lat, mężczyźni 64 lata

  • posiadać wymagany staż ubezpieczeniowy i pracy pedagogicznej - co najmniej 30 lat stażu ubezpieczeniowego (składkowego i nieskładkowego), w tym 20 lat pracy pedagogicznej w wymiarze minimum połowy etatu w jednostkach wskazanych w ustawie. Przy ustalaniu 20-letniego okresu pracy wymaganego do przyznania świadczenia uwzględniane będą również okresy zatrudnienia sprzed 1 stycznia 2026 r. w jednostkach nowo dodanych do katalogu. Wliczone zostaną też okresy sprzed 1 września 2019 r. w zlikwidowanych placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania zawodowego,
  • rozwiązać stosunek pracy - co do zasady stosunek pracy powinien być rozwiązany na wniosek nauczyciela. Są jednak dopuszczalne przypadki, gdy stosunek pracy nie zostanie rozwiązany na wniosek nauczyciela, np. z powodu częściowej lub całkowitej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć

W celu uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego należy złożyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK),
  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6),
  • dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej,
  • dokumenty potwierdzające okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Dokumenty można złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym nauczyciel spełni warunki do uzyskania świadczenia kompensacyjnego lub przed dniem, w którym zamierza przejść na to świadczenie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ‒ Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. 174)
Źródło: INFOR
