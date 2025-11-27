REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Afera Collegium Humanum: pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów

Afera Collegium Humanum: pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów

27 listopada 2025, 11:58
[Data aktualizacji 27 listopada 2025, 12:09]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
temida sprawiedliwość ślepa symbol sąd collegium humanum afera akt oskarżenia uczelnia studia dyplom
Afera Collegium Humanum: pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów
shutterstock

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie dotyczącej nieprawidłowości w dawnej prywatnej uczelni Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiąść ma 29 osób, którym zarzucono łącznie 67 przestępstw, w tym korupcję, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Największe śledztwo w historii polskiej edukacji wyższej – co ustaliła prokuratura?

Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową, akt oskarżenia obejmuje szerokie spektrum nieprawidłowości związanych z działalnością Collegium Humanum. Zarzuty dotyczą przede wszystkim:

  • przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych,
  • poświadczania nieprawdy w dokumentacji uczelnianej,
  • oszustw związanych z przebiegiem studiów,
  • prania brudnych pieniędzy.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego PK poinformowała, że dokument liczy 623 strony i stanowi „częściowe zakończenie śledztwa”.

Kto został oskarżony? Politycy, rektorzy, wykładowcy i funkcjonariusze PSP

Wśród 29 oskarżonych znajdują się przedstawiciele różnych środowisk publicznych i akademickich, w tym:

  • politycy,
  • rektorzy i pracownicy wyższych uczelni,
  • profesorowie i wykładowcy,
  • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Zarzuty obejmują m.in. udział w procederze handlu dyplomami oraz fałszowania dokumentów potwierdzających przebieg studiów.

Skala afery Collegium Humanum: setki zarzutów i ogromne zabezpieczenia majątkowe

Postępowanie dotyczące działalności Collegium Humanum ma wyjątkową skalę. Do tej pory:

  • 78 podejrzanym przedstawiono łącznie 389 zarzutów,
  • 13 osób trafiło do tymczasowego aresztu,
  • zabezpieczono mienie o wartości 176 mln zł.

Śledczy zapowiadają, że to nie koniec sprawy – kolejne wątki nadal są wyjaśniane.

Akt oskarżenia trafi do sądu w Katowicach

Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Ze względu na liczbę oskarżonych, skalę materiału dowodowego i powagę stawianych zarzutów, proces może okazać się jednym z najważniejszych postępowań dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Źródło: INFOR
