Afera Collegium Humanum: pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów
Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie dotyczącej nieprawidłowości w dawnej prywatnej uczelni Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiąść ma 29 osób, którym zarzucono łącznie 67 przestępstw, w tym korupcję, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
- Największe śledztwo w historii polskiej edukacji wyższej – co ustaliła prokuratura?
- Kto został oskarżony? Politycy, rektorzy, wykładowcy i funkcjonariusze PSP
- Skala afery Collegium Humanum: setki zarzutów i ogromne zabezpieczenia majątkowe
- Akt oskarżenia trafi do sądu w Katowicach
Największe śledztwo w historii polskiej edukacji wyższej – co ustaliła prokuratura?
Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową, akt oskarżenia obejmuje szerokie spektrum nieprawidłowości związanych z działalnością Collegium Humanum. Zarzuty dotyczą przede wszystkim:
- przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych,
- poświadczania nieprawdy w dokumentacji uczelnianej,
- oszustw związanych z przebiegiem studiów,
- prania brudnych pieniędzy.
Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego PK poinformowała, że dokument liczy 623 strony i stanowi „częściowe zakończenie śledztwa”.
Kto został oskarżony? Politycy, rektorzy, wykładowcy i funkcjonariusze PSP
Wśród 29 oskarżonych znajdują się przedstawiciele różnych środowisk publicznych i akademickich, w tym:
- politycy,
- rektorzy i pracownicy wyższych uczelni,
- profesorowie i wykładowcy,
- funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.
Zarzuty obejmują m.in. udział w procederze handlu dyplomami oraz fałszowania dokumentów potwierdzających przebieg studiów.
Skala afery Collegium Humanum: setki zarzutów i ogromne zabezpieczenia majątkowe
Postępowanie dotyczące działalności Collegium Humanum ma wyjątkową skalę. Do tej pory:
- 78 podejrzanym przedstawiono łącznie 389 zarzutów,
- 13 osób trafiło do tymczasowego aresztu,
- zabezpieczono mienie o wartości 176 mln zł.
Śledczy zapowiadają, że to nie koniec sprawy – kolejne wątki nadal są wyjaśniane.
Akt oskarżenia trafi do sądu w Katowicach
Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Ze względu na liczbę oskarżonych, skalę materiału dowodowego i powagę stawianych zarzutów, proces może okazać się jednym z najważniejszych postępowań dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.
