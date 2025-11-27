REKLAMA

REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ferie zimowe 2025/2026 i 2026/2027: MEN zmienił zasady. Nowy podział na trzy tury i nowe grupy województw

Ferie zimowe 2025/2026 i 2026/2027: MEN zmienił zasady. Nowy podział na trzy tury i nowe grupy województw

27 listopada 2025, 14:56
[Data aktualizacji 27 listopada 2025, 15:01]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Kiedy są ferie zimowe 2026? Terminy ferii dla wszystkich województw [KALENDARZ] ferie zimowe 2027 organizacja roku szkolnego MEN ferie szkolne szkoła uczniowie
Ferie zimowe 2025/2026 i 2026/2027: MEN zmienił zasady. Nowy podział na trzy tury i nowe grupy województw
Shutterstock

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło istotną zmianę w organizacji roku szkolnego. Od roku szkolnego 2025/2026 ferie zimowe w całej Polsce będą odbywać się w trzech, a nie czterech turach. Modyfikacji uległ także podział województw na grupy. Zmiana ta wynika – jak informuje MEN – z wieloletnich wniosków rodziców, samorządów i parlamentarzystów oraz z potrzeby bardziej równomiernego rozkładu liczby uczniów korzystających z przerwy zimowej w tym samym czasie.

Poniżej publikujemy pełne zestawienie terminów ferii zimowych w latach 2026 i 2027, wraz z omówieniem zasad wprowadzonych przez resort edukacji.

Ferie zimowe 2026: trzy tury dla poszczególnych województw

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 r. Uczniowie będą odpoczywać w trzech turach:

I tura: 19 stycznia – 1 lutego 2026 r.

Województwa:

  • mazowieckie,
  • pomorskie,
  • podlaskie,
  • świętokrzyskie,
  • warmińsko-mazurskie.

II tura: 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Województwa:

  • dolnośląskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • łódzkie,
  • zachodniopomorskie,
  • małopolskie,
  • opolskie.

III tura: 16 lutego – 1 marca 2026 r.

Województwa:

  • podkarpackie,
  • lubelskie,
  • wielkopolskie,
  • lubuskie,
  • śląskie.

Dlaczego MEN zmienił zasady ferii zimowych?

Resort edukacji wskazuje, że zmiana była odpowiedzią na:

  • liczne wnioski obywateli i samorządów,
  • powtarzające się postulaty parlamentarzystów,
  • potrzebę wyrównania liczby uczniów w poszczególnych turach ferii,
  • chęć umożliwienia, by sąsiadujące województwa częściej miały ferie w tym samym terminie, co ma ułatwiać organizację ruchu turystycznego i transportu.

W praktyce oznacza to większą przewidywalność dla branży turystycznej, bardziej równomierne obciążenie infrastruktury i potencjalnie mniejsze koszty dla rodzin korzystających z usług noclegowych poza szczytem sezonu.

Ferie zimowe 2027 – kontynuacja zasad trzech tur

W roku szkolnym 2026/2027 zasada trzech tur zostanie utrzymana, choć zmienił się skład grup województw.

I tura: 18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.

Województwa:

  • podkarpackie,
  • podlaskie,
  • dolnośląskie,
  • łódzkie,
  • śląskie,
  • opolskie.

II tura: 1 lutego – 14 lutego 2027 r.

Województwa:

  • mazowieckie
  • pomorskie
  • świętokrzyskie
  • lubelskie

III tura: 15 lutego – 28 lutego 2027 r.

Województwa:

  • lubuskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • wielkopolskie,
  • zachodniopomorskie,
  • małopolskie.

Co oznaczają zmiany dla rodziców, uczniów i branży turystycznej?

Zmiana organizacji ferii będzie miała wpływ na:

  • planowanie urlopów i wyjazdów: Stałe trzy tury ułatwią długoterminowe planowanie wypoczynku w kolejnych latach,
  • ceny usług turystycznych: Mniej tur może oznaczać większe obłożenie obiektów w poszczególnych terminach, co w części regionów może wpłynąć na politykę cenową,
  • transport i infrastruktura: Sąsiadujące województwa mające ferie w jednym czasie pozwolą na lepsze planowanie ruchu drogowego i kolejowego,
  • organizację pracy szkół: Krótszy kalendarz tur zmienia rozkład przerw w roku szkolnym, co ma znaczenie dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211).
Źródło: INFOR
