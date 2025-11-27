Ferie zimowe 2025/2026 i 2026/2027: MEN zmienił zasady. Nowy podział na trzy tury i nowe grupy województw
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło istotną zmianę w organizacji roku szkolnego. Od roku szkolnego 2025/2026 ferie zimowe w całej Polsce będą odbywać się w trzech, a nie czterech turach. Modyfikacji uległ także podział województw na grupy. Zmiana ta wynika – jak informuje MEN – z wieloletnich wniosków rodziców, samorządów i parlamentarzystów oraz z potrzeby bardziej równomiernego rozkładu liczby uczniów korzystających z przerwy zimowej w tym samym czasie.
- Ferie zimowe 2026: trzy tury dla poszczególnych województw
- Dlaczego MEN zmienił zasady ferii zimowych?
- Ferie zimowe 2027 – kontynuacja zasad trzech tur
- Co oznaczają zmiany dla rodziców, uczniów i branży turystycznej?
Poniżej publikujemy pełne zestawienie terminów ferii zimowych w latach 2026 i 2027, wraz z omówieniem zasad wprowadzonych przez resort edukacji.
Ferie zimowe 2026: trzy tury dla poszczególnych województw
W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 r. Uczniowie będą odpoczywać w trzech turach:
I tura: 19 stycznia – 1 lutego 2026 r.
Województwa:
- mazowieckie,
- pomorskie,
- podlaskie,
- świętokrzyskie,
- warmińsko-mazurskie.
II tura: 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Województwa:
- dolnośląskie,
- kujawsko-pomorskie,
- łódzkie,
- zachodniopomorskie,
- małopolskie,
- opolskie.
III tura: 16 lutego – 1 marca 2026 r.
Województwa:
- podkarpackie,
- lubelskie,
- wielkopolskie,
- lubuskie,
- śląskie.
Dlaczego MEN zmienił zasady ferii zimowych?
Resort edukacji wskazuje, że zmiana była odpowiedzią na:
- liczne wnioski obywateli i samorządów,
- powtarzające się postulaty parlamentarzystów,
- potrzebę wyrównania liczby uczniów w poszczególnych turach ferii,
- chęć umożliwienia, by sąsiadujące województwa częściej miały ferie w tym samym terminie, co ma ułatwiać organizację ruchu turystycznego i transportu.
W praktyce oznacza to większą przewidywalność dla branży turystycznej, bardziej równomierne obciążenie infrastruktury i potencjalnie mniejsze koszty dla rodzin korzystających z usług noclegowych poza szczytem sezonu.
Ferie zimowe 2027 – kontynuacja zasad trzech tur
W roku szkolnym 2026/2027 zasada trzech tur zostanie utrzymana, choć zmienił się skład grup województw.
I tura: 18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.
Województwa:
- podkarpackie,
- podlaskie,
- dolnośląskie,
- łódzkie,
- śląskie,
- opolskie.
II tura: 1 lutego – 14 lutego 2027 r.
Województwa:
- mazowieckie
- pomorskie
- świętokrzyskie
- lubelskie
III tura: 15 lutego – 28 lutego 2027 r.
Województwa:
- lubuskie,
- kujawsko-pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- wielkopolskie,
- zachodniopomorskie,
- małopolskie.
Co oznaczają zmiany dla rodziców, uczniów i branży turystycznej?
Zmiana organizacji ferii będzie miała wpływ na:
- planowanie urlopów i wyjazdów: Stałe trzy tury ułatwią długoterminowe planowanie wypoczynku w kolejnych latach,
- ceny usług turystycznych: Mniej tur może oznaczać większe obłożenie obiektów w poszczególnych terminach, co w części regionów może wpłynąć na politykę cenową,
- transport i infrastruktura: Sąsiadujące województwa mające ferie w jednym czasie pozwolą na lepsze planowanie ruchu drogowego i kolejowego,
- organizację pracy szkół: Krótszy kalendarz tur zmienia rozkład przerw w roku szkolnym, co ma znaczenie dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.
Podstawa prawna
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211).
