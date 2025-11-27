E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja pracowników

Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjne papierowe dyplomy na uczelniach odejdą do historii. Senat przyjął nowelizację ustaw, która wprowadza obowiązek wydawania e-dyplomów i ich integrację z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają szybki dostęp do dokumentu, a pracodawcy — skuteczne narzędzie do weryfikacji kwalifikacji kandydatów.

rozwiń >

E-dyplom jako obowiązkowa forma potwierdzenia wykształcenia

Zgodnie z przyjętą przez Senat nowelizacją kilku ustaw – m.in. Prawa oświatowego oraz Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce – forma elektroniczna stanie się podstawową i obligatoryjną postacią dyplomów ukończenia studiów, a także dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Od 2027 r. uczelnie nie będą już mogły wydawać dyplomów wyłącznie na papierze. Dokument elektroniczny zyska status oficjalnego, pełnoprawnego dyplomu, opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Repozytorium e-dyplomów w POL-on. Start przesunięty na 2026 rok

E-dyplomy będą przechowywane w ogólnopolskim repozytorium w systemie POL-on. To tam trafią dokumenty wszystkich osób, które ukończą studia po 1 stycznia 2027 r., a w przypadku uczelni wdrażających system wcześniej — po 1 lipca 2026 r.

Rząd zdecydował o przesunięciu terminu uruchomienia repozytorium na 30 czerwca 2026 r., uznając wcześniejszy termin (1 stycznia 2026 r.) za zbyt ambitny. Uczelnie oraz OPI-PIB otrzymały dodatkowy rok na dostosowanie systemów i przeszkolenie kadr.

REKLAMA

Okres przejściowy: e-dyplomy już od lipca 2026 r., papierowe nadal dopuszczalne

Między 1 lipca 2026 r. a 1 stycznia 2027 r. uczelnie będą mogły wydawać dyplomy w dwóch formach równolegle — tradycyjnej i elektronicznej. Ma to ułatwić płynne przejście do pełnej cyfryzacji dokumentów akademickich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

mObywatel z dostępem do e-dyplomu. Ułatwienia dla absolwentów i pracodawców

Kluczową zmianą jest możliwość integracji e-dyplomu z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają dostęp do swojego dokumentu na smartfonie bez konieczności przechowywania papierowych oryginałów.

Pracodawcy zyskają natomiast możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności dyplomu, co — jak wskazuje resort nauki — ma ograniczyć zjawisko fałszerstw.

Według danych przedstawionych w Senacie rocznie w Polsce wydaje się ok. 300 tys. dyplomów ukończenia studiów oraz ok. 8 tys. dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

Starsze dyplomy bez zmian. Repozytorium obejmie wyłącznie nowych absolwentów

W repozytorium nie znajdą się dokumenty osób, które ukończyły studia w przeszłości — np. 20 czy 30 lat temu. System obejmie wyłącznie dyplomy wydawane po wdrożeniu nowych przepisów.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Dlaczego wprowadzono e-dyplomy? Argumenty rządu

Wiceminister nauki Maria Mrówczyńska wyjaśniła podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, że cyfrowe dyplomy mają: