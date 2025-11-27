E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja pracowników
Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjne papierowe dyplomy na uczelniach odejdą do historii. Senat przyjął nowelizację ustaw, która wprowadza obowiązek wydawania e-dyplomów i ich integrację z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają szybki dostęp do dokumentu, a pracodawcy — skuteczne narzędzie do weryfikacji kwalifikacji kandydatów.
- E-dyplom jako obowiązkowa forma potwierdzenia wykształcenia
- Repozytorium e-dyplomów w POL-on. Start przesunięty na 2026 rok
- Okres przejściowy: e-dyplomy już od lipca 2026 r., papierowe nadal dopuszczalne
- mObywatel z dostępem do e-dyplomu. Ułatwienia dla absolwentów i pracodawców
- Starsze dyplomy bez zmian. Repozytorium obejmie wyłącznie nowych absolwentów
- Dlaczego wprowadzono e-dyplomy? Argumenty rządu
E-dyplom jako obowiązkowa forma potwierdzenia wykształcenia
Zgodnie z przyjętą przez Senat nowelizacją kilku ustaw – m.in. Prawa oświatowego oraz Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce – forma elektroniczna stanie się podstawową i obligatoryjną postacią dyplomów ukończenia studiów, a także dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
Od 2027 r. uczelnie nie będą już mogły wydawać dyplomów wyłącznie na papierze. Dokument elektroniczny zyska status oficjalnego, pełnoprawnego dyplomu, opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
Repozytorium e-dyplomów w POL-on. Start przesunięty na 2026 rok
E-dyplomy będą przechowywane w ogólnopolskim repozytorium w systemie POL-on. To tam trafią dokumenty wszystkich osób, które ukończą studia po 1 stycznia 2027 r., a w przypadku uczelni wdrażających system wcześniej — po 1 lipca 2026 r.
Rząd zdecydował o przesunięciu terminu uruchomienia repozytorium na 30 czerwca 2026 r., uznając wcześniejszy termin (1 stycznia 2026 r.) za zbyt ambitny. Uczelnie oraz OPI-PIB otrzymały dodatkowy rok na dostosowanie systemów i przeszkolenie kadr.
Okres przejściowy: e-dyplomy już od lipca 2026 r., papierowe nadal dopuszczalne
Między 1 lipca 2026 r. a 1 stycznia 2027 r. uczelnie będą mogły wydawać dyplomy w dwóch formach równolegle — tradycyjnej i elektronicznej. Ma to ułatwić płynne przejście do pełnej cyfryzacji dokumentów akademickich.
mObywatel z dostępem do e-dyplomu. Ułatwienia dla absolwentów i pracodawców
Kluczową zmianą jest możliwość integracji e-dyplomu z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają dostęp do swojego dokumentu na smartfonie bez konieczności przechowywania papierowych oryginałów.
Pracodawcy zyskają natomiast możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności dyplomu, co — jak wskazuje resort nauki — ma ograniczyć zjawisko fałszerstw.
Według danych przedstawionych w Senacie rocznie w Polsce wydaje się ok. 300 tys. dyplomów ukończenia studiów oraz ok. 8 tys. dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
Starsze dyplomy bez zmian. Repozytorium obejmie wyłącznie nowych absolwentów
W repozytorium nie znajdą się dokumenty osób, które ukończyły studia w przeszłości — np. 20 czy 30 lat temu. System obejmie wyłącznie dyplomy wydawane po wdrożeniu nowych przepisów.
Dlaczego wprowadzono e-dyplomy? Argumenty rządu
Wiceminister nauki Maria Mrówczyńska wyjaśniła podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, że cyfrowe dyplomy mają:
- zminimalizować ryzyko fałszerstw,
- skrócić czas obsługi absolwentów,
- ułatwić kontakty z urzędami i pracodawcami,
- usprawnić proces obiegu dokumentów,
- przyspieszyć weryfikację kwalifikacji.
