Na kontach pracowników powinno już być dodatkowe 2000 złotych. Czas złożyć kolejny wniosek. Nie każdy wie, że ma prawo do tych pieniędzy

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale również dodatkowych wydatków. Nie dziwi więc to, że pracownicy chętnie korzystają z możliwości uzyskania w tym okresie dodatkowych świadczeń. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie mają w tym zakresie możliwości.

Wsparcie finansowe na wakacje

Zakończyły się wakacje, a wraz z nimi dobiega końca okres największego zainteresowania pracowników urlopami wypoczynkowymi. Bo choć jesienią wielu pracowników, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym nadal planuje wypoczynek, to jednak skala zjawiska jest już zupełnie inna niż w lipcu i sierpniu. Są też zakłady pracy, w których koniec wakacji co do zasady oznacza koniec urlopów. Tak jest na przykład w feryjnych placówkach oświatowych, w których o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego największej grupy pracowników, czyli nauczycieli, decydują przepisy. Mniejsze zainteresowani urlopami oznacza również mniejsze zainteresowanie świadczeniami okołourlopowymi. I znów – istnieją grupy zawodowe, które znajdują się w tym zakresie w innej sytuacji niż większość pracowników. Co rok, w terminie do końca sierpnia nauczycielom wypłaca się bowiem świadczenie urlopowe. Choć jest ono wypłacane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to nie ma charakteru socjalnego i należy się wszystkim nauczycielom w takiej samej wysokości (oczywiście w zależności od wymiaru czasu pracy). Podstawą jego przyznania jest art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Ponad 2000 złotych powinno już być na kontach pracowników

Wysokość świadczenia urlopowego przysługującego nauczycielom jest związana z wysokością odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wynosi on na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Oznacza to, że świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynosi w 2025 roku 2723,40 zł brutto. Pieniądze te – w większości przypadków ponad 2000 złotych netto – powinny już być na kontach nauczycieli, bo jak już wspomniano, przedmiotowe świadczenie wypłaca się w terminie do końca sierpnia. To jednak nie oznacza, że to koniec wsparcia, jakie nauczyciele mogą otrzymać w związku z wakacjami. Choć w ostatnim czasie budzi to wiele emocji, to nie można zapominać o tym, że jeśli w danej placówce są wypłacane ze środków ZFŚS świadczenia socjalne związane z urlopem, to nauczyciele mają prawo wnioskować o ich przyznanie. Innymi słowy to, że otrzymali świadczenie urlopowe, nie pozbawia ich prawa do tzw. wczasów pod gruszą. Po zakończeniu wakacji i związanego z nimi urlopu mogą więc złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie im tego świadczenia. Tym razem należy jednak pamiętać o tym, że ma ono charakter socjalny, a więc prawo do niego jest uzależnione od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej nauczyciela. Niemniej są to jedyne kryteria, które mogą ograniczać prawo nauczyciela do tego świadczenia, a wykluczenie nauczycieli jako całej grupy zawodowej z grona osób uprawnionych do wczasów pod gruszą poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów w regulaminie ZFŚS jest działaniem sprzecznym z przepisami ustawy i nie powinno mieć miejsca. Jako niezgodne z prawem nie odbiera ono również tym osobom prawa do wnioskowania o przyznanie im świadczenia.