Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić

Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.

Dostęp do dziennika elektronicznego jest obowiązkowy

Na początku 2025 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło odpowiedzi na interpelację z 8 stycznia 2025 roku (nr 7298) dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w dostępie rodziców uczniów do dziennika elektronicznego. Chodziło o występujące w tym zakresie nierówności związane z dostępem do narzędzi wspierających nadzór nad edukacją dziecka. Różnice wynikają z tego, że placówki korzystają z usług dostarczanych przez różnych dostawców, a ich zakres nie jest taki sam – niektórzy dostarczają je w całości bezpłatnie, z kolei inni oferują dostęp jedynie do podstawowych funkcji dziennika, a za ich pełne wersje pobierają opłaty.

W odpowiedzi MEN wskazało, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu do niego rodzicom w zakresie dotyczącym ich dzieci. Jednak to organ prowadzący szkołę decyduje o tym, czy dostęp ten będzie umożliwiany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy aplikacji mobilnej. Innymi słowy, organ decyduje o tym, że dopłaci za możliwość korzystania z dodatkowych funkcji systemu przez rodziców i uczniów. Tak robił na przykład krakowski magistrat, który dotychczas finansował możliwość korzystania z dodatkowej, płatnej aplikacji systemu Librus.

Samorząd już nie będzie płacił za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego

Niestety, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodziców z Krakowa czekała przykra niespodzianka – samorząd podjął bowiem decyzję o tym, że nie będzie już płacił za funkcjonalności, które nie są na gruncie przepisów obowiązkowe. Uzasadniając swoją decyzję wskazał, że ta finansowana ze środków publicznych usługa nie miała przymiotu powszechności i prowadziła do nierówności. Od września 2025 roku rodzice mogą więc korzystać z podstawowej wersji systemu (nie tylko na komputerze, ale również w aplikacji), w której będą mieli dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z edukacją dziecka. Będą również mogli sfinansować dostęp do dodatkowych funkcjonalności we własnym zakresie. W uzasadnieniu decyzji padł jeszcze jeden argument, który dotychczas nie pojawiał się w dyskusji dotyczącej dzienników elektronicznych. Jak wskazała przedstawicielka wydziału edukacji i projektów edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Maria Klaman, Każde działanie, które pozwoli nam na to, żeby rodzice, nauczyciele, pedagodzy i przede wszystkim uczniowie ze sobą rozmawiali twarzą w twarz będzie rozwiązaniem, które docelowo i długofalowo uczniom tylko pomoże.

MEN pracuje nad własnym systemem dzienniczka elektronicznego

Przypomnijmy, że w interpelacji z początku 2025 roku, na którą odpowiedział resort edukacji, zadano też pytanie o to, czy planuje on uruchomienie własnego systemu dzienniczka elektronicznego, który byłby w pełni bezpłatny? W odpowiedzi wskazano, że minister edukacji wspólnie z ministrem cyfryzacji analizują możliwość wykorzystania funkcjonujących rozwiązań informatycznych do świadczenia wybranych usług dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Choć z odpowiedzi tej wynika, że być może niedługo wszystkie placówki oświatowe i rodzice uczęszczających do nich uczniów, będą korzystali z jednego, bezpłatnego systemu, który pozwoli im na nadzór nad edukacją dzieci i kontakt z pracownikami szkół, to niestety resort nie wskazał, w jakim terminie pomysł mógłby zostać zrealizowany.