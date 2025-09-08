REKLAMA

Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić

Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić

08 września 2025, 10:10
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić
Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić
Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.

Dostęp do dziennika elektronicznego jest obowiązkowy

Na początku 2025 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło odpowiedzi na interpelację z 8 stycznia 2025 roku (nr 7298) dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w dostępie rodziców uczniów do dziennika elektronicznego. Chodziło o występujące w tym zakresie nierówności związane z dostępem do narzędzi wspierających nadzór nad edukacją dziecka. Różnice wynikają z tego, że placówki korzystają z usług dostarczanych przez różnych dostawców, a ich zakres nie jest taki sam – niektórzy dostarczają je w całości bezpłatnie, z kolei inni oferują dostęp jedynie do podstawowych funkcji dziennika, a za ich pełne wersje pobierają opłaty.

W odpowiedzi MEN wskazało, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu do niego rodzicom w zakresie dotyczącym ich dzieci. Jednak to organ prowadzący szkołę decyduje o tym, czy dostęp ten będzie umożliwiany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy aplikacji mobilnej. Innymi słowy, organ decyduje o tym, że dopłaci za możliwość korzystania z dodatkowych funkcji systemu przez rodziców i uczniów. Tak robił na przykład krakowski magistrat, który dotychczas finansował możliwość korzystania z dodatkowej, płatnej aplikacji systemu Librus.

Samorząd już nie będzie płacił za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego

Niestety, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodziców z Krakowa czekała przykra niespodzianka – samorząd podjął bowiem decyzję o tym, że nie będzie już płacił za funkcjonalności, które nie są na gruncie przepisów obowiązkowe. Uzasadniając swoją decyzję wskazał, że ta finansowana ze środków publicznych usługa nie miała przymiotu powszechności i prowadziła do nierówności. Od września 2025 roku rodzice mogą więc korzystać z podstawowej wersji systemu (nie tylko na komputerze, ale również w aplikacji), w której będą mieli dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z edukacją dziecka. Będą również mogli sfinansować dostęp do dodatkowych funkcjonalności we własnym zakresie. W uzasadnieniu decyzji padł jeszcze jeden argument, który dotychczas nie pojawiał się w dyskusji dotyczącej dzienników elektronicznych. Jak wskazała przedstawicielka wydziału edukacji i projektów edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Maria Klaman, Każde działanie, które pozwoli nam na to, żeby rodzice, nauczyciele, pedagodzy i przede wszystkim uczniowie ze sobą rozmawiali twarzą w twarz będzie rozwiązaniem, które docelowo i długofalowo uczniom tylko pomoże.

MEN pracuje nad własnym systemem dzienniczka elektronicznego

Przypomnijmy, że w interpelacji z początku 2025 roku, na którą odpowiedział resort edukacji, zadano też pytanie o to, czy planuje on uruchomienie własnego systemu dzienniczka elektronicznego, który byłby w pełni bezpłatny? W odpowiedzi wskazano, że minister edukacji wspólnie z ministrem cyfryzacji analizują możliwość wykorzystania funkcjonujących rozwiązań informatycznych do świadczenia wybranych usług dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Choć z odpowiedzi tej wynika, że być może niedługo wszystkie placówki oświatowe i rodzice uczęszczających do nich uczniów, będą korzystali z jednego, bezpłatnego systemu, który pozwoli im na nadzór nad edukacją dzieci i kontakt z pracownikami szkół, to niestety resort nie wskazał, w jakim terminie pomysł mógłby zostać zrealizowany.

Podstawa prawna

§ 21 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2024 poz. 50)

Źródło: INFOR
08 wrz 2025

Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.
