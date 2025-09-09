MEN: bez ujednolicenia pensum dla nauczycieli placówek pozaszkolnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że nie zamierza ujednolicać tygodniowego pensum wychowawców z placówek pozaszkolnych (takich jak ogrody jordanowskie, bursy, schroniska młodzieżowe) z nauczycielami pracującymi w domach kultury, pałacach młodzieży czy ośrodkach sportowych. Resort podkreśla, że wynagrodzenie nauczycieli uwzględnia szerszy zakres zadań – od pensum po pracę statutową i samokształcenie – dlatego nie zaplanowano standaryzacji godzinowej.

Jak donosi Serwis Samorządowy PAP obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie są prowadzone prace zmierzające do zrównania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawców ogrodów jordanowskich z nauczycielami pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych i międzyszkolnych ośrodków sportowych – poinformowało MEN.

O plany resortu edukacji dotyczące ujednolicenia pensum dla nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego pytała w interpelacji posłanka Krystyna Sibińska.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, takiego ujednolicenia nie będzie

„Wynagrodzenie wszystkich nauczycieli odnosi się do realizacji wszystkich zadań określonych w art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, a nie tylko pensum. System wynagradzania jest jednolity dla wszystkich nauczycieli. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych kwalifikacji, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, jakości świadczonej pracy, dodatków funkcyjnych oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy” – wyjaśniła w odpowiedzi Paulina Piechna-Więckiewicz

Wiceministra przypomniała jednocześnie, że realizacja tzw. pensum jest jednym z zadań, do których zobowiązany jest nauczyciel w ramach 40 - godzinnego tygodnia pracy. Inne zadania poza pensum wynikają z zadań statutowych (w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów), a także dotyczą zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Pensum w wymiarze 18 godzin na tydzień

Zaznaczyła też, że nauczyciele: pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych mają określone pensum w wymiarze 18 godzin na tydzień, gdyż poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do licznych zadań, w tym do przygotowania określonych zajęć. Natomiast w związku z innym przydziałem obowiązków, nieprzewidującym tak wielu czynności poza pensum, tak, jak w przypadku np. wychowawców internatów, burs ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych, przepisy przewidują wyższy wymiar pensum (30 godzin).

