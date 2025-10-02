REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku

To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku

02 października 2025, 11:43
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Choć tematy związane z oświatą i zarobkami nauczycieli towarzyszą nam przez cały rok, to jednak są momenty, w których zyskują szczególny kontekst. Tak było w listopadzie i grudniu 2024 roku. Warto z tych doświadczeń wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Listopad i grudzień 2024 roku były pełne rozczarowań

W 2024 roku listopad i grudzień minęły między innymi pod znakiem dyskusji o zarobkach nauczycieli. I choć temat ten właściwie towarzyszy nam przez cały rok, bo problemy związane z działaniem systemu oświaty, w tym w szczególności z zasadami zatrudnienia nauczycieli, pozostają nierozwiązane od wielu lat, to jednak pod koniec minionego roku kalendarzowego miały one szczególny kontekst – okazało się bowiem, że wielu nauczycieli borykało się wówczas z rozczarowaniem związanym z przelewem wynagrodzenia w niższej wysokości, niż spodziewana, a równolegle pracownicy odpowiedzialni za naliczanie tych wynagrodzeń mierzyli się z pretensjami i zarzutami nauczycieli skierowanymi w ich stronę. I choć prawdopodobnie wiele osób wyciągnęło z tamtych zdarzeń odpowiednie wnioski, to jednak warto w październiku 2025 roku przypomnieć, jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie i czego nauczyciele, ale również każda inna osoba uzyskująca przychody z pracy, mogą się spodziewać pod koniec roku. O co chodzi? Oczywiście o uzyskanie dochodów skutkujących wejściem w drugi próg podatkowy.

Zobacz również:

Drugi próg podatkowy dotyczy wszystkich podatników

Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali podatkowej pobiera się od podstawy jego obliczenia. Jeżeli wynosi ona do 120.000 złotych, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca, czyli 3600 złotych. W przypadku podstawy ponad 120.000 złotych jest to natomiast 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 złotych. Ile trzeba zarabiać, aby przekroczyć kluczową wartość 120.000 złotych? To oczywiście zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, jednak przyjmuje się, że w 2025 roku, tak samo jak w 2024, aby przekroczyć pierwszy próg podatkowy nie korzystając ze zwolnień z grupy PIT-0 i stosując pełną ulgę podatkową) należy zarabiać miesięcznie 11.900 złotych brutto (około 8400 złotych netto na rękę).
Kontrolowanie poziomu przychodów bywa trudne w przypadku wielu pracowników, którzy nie są wynagradzani jedynie stałą miesięczną stawką. Takie trudności mają też nauczyciele, którzy w wielu przypadkach pracują w godzinach ponadwymiarowych, są zatrudnieni w kilku placówkach, mogą otrzymywać szereg dodatków, a czasami również nagrody. Co w związku z tym można zrobić, aby zapobiec pobieraniu w ostatnich miesiącach roku wyższych zaliczek na podatek?

Zobacz również:

To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku

Nauczyciele pozostający w związku małżeńskim mogą na przykład złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:
1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem;
2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Polecamy: Karata Nauczyciela. Komentarz

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Z kolei osoby samotnie wychowujące dziecko mogą złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z rozliczenia podatkowego w tej formie. Warto o tym pomyśleć już w teraz, szczególnie że październik jest miesiącem, w którym w związku z Dniem Edukacji Narodowej wielu nauczycieli otrzymuje nagrody.
Trzeba pamiętać również o tym, że nauczyciele podlegają takim samym zasadom opodatkowania, jak i inne grupy zawodowe. Oznacza to, że odzyskanie pobranej wyższej zaliczki będzie możliwe również na etapie złożenia rozliczenia rocznego. W zależności od swojej indywidualnej sytuacji, podatnik może opodatkować dochody razem z małżonkiem, może również zdecydować się na opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko albo skorzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Jeśli w ten sposób podstawa obliczenia podatku zostanie obniżona na tyle, by „powrócić” do pierwszego progu podatkowego, nadpłacona zaliczka zostanie podatnikowi zwrócona.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Polecamy: Kalendarz 2026

Źródło: INFOR
