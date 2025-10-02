To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku

Choć tematy związane z oświatą i zarobkami nauczycieli towarzyszą nam przez cały rok, to jednak są momenty, w których zyskują szczególny kontekst. Tak było w listopadzie i grudniu 2024 roku. Warto z tych doświadczeń wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Listopad i grudzień 2024 roku były pełne rozczarowań

W 2024 roku listopad i grudzień minęły między innymi pod znakiem dyskusji o zarobkach nauczycieli. I choć temat ten właściwie towarzyszy nam przez cały rok, bo problemy związane z działaniem systemu oświaty, w tym w szczególności z zasadami zatrudnienia nauczycieli, pozostają nierozwiązane od wielu lat, to jednak pod koniec minionego roku kalendarzowego miały one szczególny kontekst – okazało się bowiem, że wielu nauczycieli borykało się wówczas z rozczarowaniem związanym z przelewem wynagrodzenia w niższej wysokości, niż spodziewana, a równolegle pracownicy odpowiedzialni za naliczanie tych wynagrodzeń mierzyli się z pretensjami i zarzutami nauczycieli skierowanymi w ich stronę. I choć prawdopodobnie wiele osób wyciągnęło z tamtych zdarzeń odpowiednie wnioski, to jednak warto w październiku 2025 roku przypomnieć, jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie i czego nauczyciele, ale również każda inna osoba uzyskująca przychody z pracy, mogą się spodziewać pod koniec roku. O co chodzi? Oczywiście o uzyskanie dochodów skutkujących wejściem w drugi próg podatkowy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Drugi próg podatkowy dotyczy wszystkich podatników

Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali podatkowej pobiera się od podstawy jego obliczenia. Jeżeli wynosi ona do 120.000 złotych, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca, czyli 3600 złotych. W przypadku podstawy ponad 120.000 złotych jest to natomiast 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 złotych. Ile trzeba zarabiać, aby przekroczyć kluczową wartość 120.000 złotych? To oczywiście zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, jednak przyjmuje się, że w 2025 roku, tak samo jak w 2024, aby przekroczyć pierwszy próg podatkowy nie korzystając ze zwolnień z grupy PIT-0 i stosując pełną ulgę podatkową) należy zarabiać miesięcznie 11.900 złotych brutto (około 8400 złotych netto na rękę).

Kontrolowanie poziomu przychodów bywa trudne w przypadku wielu pracowników, którzy nie są wynagradzani jedynie stałą miesięczną stawką. Takie trudności mają też nauczyciele, którzy w wielu przypadkach pracują w godzinach ponadwymiarowych, są zatrudnieni w kilku placówkach, mogą otrzymywać szereg dodatków, a czasami również nagrody. Co w związku z tym można zrobić, aby zapobiec pobieraniu w ostatnich miesiącach roku wyższych zaliczek na podatek?

To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku

Nauczyciele pozostający w związku małżeńskim mogą na przykład złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem;

2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Polecamy: Karata Nauczyciela. Komentarz

REKLAMA

Z kolei osoby samotnie wychowujące dziecko mogą złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z rozliczenia podatkowego w tej formie. Warto o tym pomyśleć już w teraz, szczególnie że październik jest miesiącem, w którym w związku z Dniem Edukacji Narodowej wielu nauczycieli otrzymuje nagrody.

Trzeba pamiętać również o tym, że nauczyciele podlegają takim samym zasadom opodatkowania, jak i inne grupy zawodowe. Oznacza to, że odzyskanie pobranej wyższej zaliczki będzie możliwe również na etapie złożenia rozliczenia rocznego. W zależności od swojej indywidualnej sytuacji, podatnik może opodatkować dochody razem z małżonkiem, może również zdecydować się na opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko albo skorzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Jeśli w ten sposób podstawa obliczenia podatku zostanie obniżona na tyle, by „powrócić” do pierwszego progu podatkowego, nadpłacona zaliczka zostanie podatnikowi zwrócona.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna art. 6 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Polecamy: Kalendarz 2026