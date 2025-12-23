QUIZ Kolędy i świąteczne piosenki. Na pewno dobrze je znasz?
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat po konferencji prasowej w związku z zawetowaniem przez prezydenta nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Weto spowoduje pewne trudności legislacyjne, ale nie zatrzyma „Reforma26. Kompas Jutra” – zapowiedziała Barbara Nowacka.
Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice i dzieci byli pozbawieni możliwości natychmiastowego kontaktu za pomocą telefonu. Nic dziwnego, że dorośli przekazują dziecku pierwszą komórkę z myślą o wykorzystaniu jej jako narzędzia do kontaktu. To, jak dziecko korzysta z telefonu, powinno wynikać z zasad ustalonych przez rodziców i wyrabiających u niego zdrowe nawyki.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.
Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Nowelizacja zakłada też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.
Prezydent Karol Nawrocki w dniu 18 grudnia 2025 r. złożył podpis pod nowelą ustawy Karta Nauczyciela. Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowiska oświatowego w sprawie płatności za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Część regulacji zadziała z mocą wsteczną od 1 września 2025 r., co oznacza wypłatę wyrównań na początku 2026 roku.
Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.
Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji wyznacza działania fundamentalne dla dalszego rozwoju edukacji cyfrowej w Polsce. „Cyfrowy uczeń” to program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.
