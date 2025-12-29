REKLAMA

Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]

Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]

29 grudnia 2025, 18:31
Jest wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2025 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia dokument. Jak wypełnić formularz?

Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz.U. poz. 2767), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia formę elektroniczną sprawozdania za 2025 r.

Nowy wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Jak wypełnić? Instrukcja

Należy uzupełnić tylko pola wypełnione kolorem niebieskim, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. Zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza. Podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania:

  • nieprawidłowego kodu TERYT,
  • liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku,
  • liczby ujemnej.

Pobierz wzór formularza

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
20251222​_Wzór​_formularza​_z​_wysokości​_średnich​_wynagrodzeń​_nauczycieli​_w​_szkołach​_js.xls 0.81MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz.U. poz. 2767)

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: Alerter: Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wiadomości
