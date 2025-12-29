Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]
REKLAMA
REKLAMA
Jest wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2025 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia dokument. Jak wypełnić formularz?
- Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.
- Jak wypełnić? Instrukcja
- Pobierz wzór formularza
Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.
Zgodnie z treścią uzasadnienia do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz.U. poz. 2767), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia formę elektroniczną sprawozdania za 2025 r.
REKLAMA
REKLAMA
Nowy wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
Jak wypełnić? Instrukcja
Należy uzupełnić tylko pola wypełnione kolorem niebieskim, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. Zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza. Podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania:
- nieprawidłowego kodu TERYT,
- liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku,
- liczby ujemnej.
Pobierz wzór formularza
Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
20251222_Wzór_formularza_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_w_szkołach_js.xls 0.81MB
REKLAMA
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz.U. poz. 2767)
REKLAMA
REKLAMA