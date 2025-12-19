REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Pierwszy smartfon: 5 zasad, które pomogą wypracować zdrowe nawyki u dziecka

Pierwszy smartfon: 5 zasad, które pomogą wypracować zdrowe nawyki u dziecka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 grudnia 2025, 15:01
[Data aktualizacji 19 grudnia 2025, 15:06]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
ojciec tato dziecko rodzice pierwszy telefon komórkowy komórka internet bezpieczeństwo dzieci smartfon
Pierwszy smartfon: 5 zasad, które pomogą wypracować zdrowe nawyki u dziecka
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice i dzieci byli pozbawieni możliwości natychmiastowego kontaktu za pomocą telefonu. Nic dziwnego, że dorośli przekazują dziecku pierwszą komórkę z myślą o wykorzystaniu jej jako narzędzia do kontaktu. To, jak dziecko korzysta z telefonu, powinno wynikać z zasad ustalonych przez rodziców i wyrabiających u niego zdrowe nawyki.

Dlaczego rodzice decydują się na zakup komórki dla dziecka?

Pierwszy telefon komórkowy bardzo rzadko pojawia się w domu „bez powodu”. Z raportu „Cyfrowe Mosty” wynika, że rodzice najczęściej decydują się na jego zakup z myślą o bezpieczeństwie i kontakcie:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
  • 53% chce mieć możliwość szybkiego kontaktu z dzieckiem,
  • 42% wskazuje na własne poczucie bezpieczeństwa,
  • 41% – na poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Dla 39% rodziców telefon staje się też naturalną konsekwencją większej samodzielności – powrotów ze szkoły czy zajęć bez opieki dorosłych.

- Widzimy sporą rozbieżność w intencjach rodziców i rzeczywistych zachowaniach dzieci. Dorośli przekazują dziecku pierwszy telefon z myślą o wykorzystaniu go jako narzędzia do kontaktu. Dla dzieci często jest to „smartfon do wszystkiego”. Dlatego tak ważne jest bezpieczne wprowadzenie młodego użytkownika w świat technologii, tak, by od początku budować zdrowe nawyki cyfrowe i uczyć odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych - podkreśla Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

- Dla wielu dzieci pierwszy telefon komórkowy jest przejawem statusu i pozycji w grupie rówieśniczej. Dlatego lepiej nie robić z urządzenia wyjątkowej nagrody czy prezentu na specjalne okazje. Pierwszy telefon wcale nie musi być najnowszym czy drogim modelem. W zupełności wystarczy egzemplarz, z którego korzystali wcześniej rodzice. Takie podejście sprzyja kształtowaniu szacunku do przedmiotów, uczy odpowiedzialności oraz wspiera budowanie zdrowej, świadomej relacji dziecka z technologią – wyjaśnia dr Maciej Dębski, założyciel i prezes fundacji Dbam o mój zasięg.

REKLAMA

Rodzic przewodnikiem dla dziecka w cyfrowym świecie

Wielu rodziców wciąż myśli o telefonie dziecka w kategoriach „albo kontrola, albo zaufanie”. Tymczasem dane pokazują coś zupełnie innego: dzieci oczekują obecności i przewodnictwa dorosłych w cyfrowym świecie. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Centralnego Ośrodka Informatyki, aż 71% dzieci w wieku 10–16 lat wskazuje rodzica jako swojego przewodnika po świecie internetu, podczas gdy 45% dorosłych nie czuje się kompetentnymi w tej roli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- To wyraźny sygnał: nawet jeśli rodzic nie zna wszystkich aplikacji, trendów czy platform, dziecko i tak traktuje go jako punkt odniesienia. Przewodnictwo nie polega więc na technicznej biegłości, lecz na obecności, ciekawości i gotowości do rozmowy. Dla dzieci dużo ważniejsze od „blokad” jest poczucie, że dorosły interesuje się tym, co one robią w sieci, i potrafi pomóc, gdy coś je zaniepokoi, zawstydzi lub przestraszy – mówi Radosław Maćkiewicz.

Rodzice i dzieci powinni przestrzegać zasad korzystania z internetu

Jednym z największych wyzwań pozostaje brak jasnych zasad w domach. Raport „Cyfrowe Mosty” pokazuje, że w 40% rodzin nie funkcjonują żadne reguły dotyczące korzystania z internetu. To oznacza, że dzieci często uczą się obsługi technologii metodą prób i błędów – w środowisku, które nie zawsze jest dla nich bezpieczne.

Jednocześnie tam, gdzie zasady istnieją, rodzice najczęściej sięgają po rozwiązania oparte na rozmowie i umowie:

  • 42% rodziców nastolatków deklaruje, że ustala godziny i czas korzystania z internetu,
  • 41% regularnie rozmawia z dzieckiem o jego doświadczeniach online,
  • 38% wprowadza zasadę braku telefonów podczas posiłków,
  • 35% monitoruje aktywność swojego dziecka w sieci,
  • 28% stosuje programy do kontroli rodzicielskiej.

- Zasady nie muszą być rozbudowane ani restrykcyjne, ale powinny być jasne, spójne i możliwe do utrzymania także przez dorosłych. Najsłabiej działają reguły, których rodzice sami nie przestrzegają - dzieci bardzo szybko to zauważają i tracą do nich zaufanie – podsumowuje dr Maciej Dębski.

Codzienne nawyki - brak telefonu przed snem, przy stole i „na nudę”

To, jak dziecko korzysta z telefonu, bardzo często nie wynika z braku zasad, ale z codziennych mikronawyków, które powtarzają się automatycznie.

Z raportu zrealizowanego w ramach inicjatywy „Cyfrowe Mosty” wynika, że 42% dzieci często lub zawsze korzysta z urządzeń ekranowych tuż po przebudzeniu lub krótko przed snem, a co trzecie dziecko nie rozstaje się z telefonem podczas posiłków. Niemal połowa młodych ludzi sięga po internet po prostu „z nudów”. To właśnie w takich momentach – zmęczenia, braku alternatyw, potrzeby odreagowania – telefon staje się głównym regulatorem emocji. Higiena cyfrowa zaczyna się nie od liczby minut, ale od kontekstu: snu, wspólnych posiłków, odpoczynku i relacji.

Wbrew obawom wielu rodziców, telefon nie musi oznaczać wycofania dziecka w „swój świat”. Kluczowe jest to, czy korzystanie z technologii odbywa się w samotności, czy w relacji. Dzieci nie rozdzielają świata online i offline – to dla nich jedna rzeczywistość. Dlatego zamiast wyłącznie ograniczać, warto towarzyszyć: pytać, co dziecko ogląda, w co gra, co je bawi, a co niepokoi. Część czasu ekranowego można zamienić w czas wspólny: wspólna gra, quiz, projekt kreatywny, obejrzenie filmu i rozmowa.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Ważne

Pierwszy smartfon: 5 zasad na start

  1. Zacznij od telefonu bez internetu. Na początek rozważ urządzenie bez dostępu do internetu. To bezpieczny sposób, by dziecko nauczyło się dbać o sprzęt i korzystać z telefonu zgodnie z jego podstawową funkcją: do rozmów i SMS-ów. Brak internetu ogranicza również ryzyko kontaktu z nieodpowiednimi treściami oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wpadnięcia w nawyk ciągłego „scrollowania”.
  2. Jeśli internet – zadbaj o zabezpieczenia i zasady. Jeżeli zdecydujesz się udostępnić dziecku telefon z internetem, od początku zadbaj o odpowiednie ustawienia bezpieczeństwa. Skorzystaj z narzędzi kontroli rodzicielskiej, wybierz dozwolone aplikacje oraz ustal limity czasu korzystania. Takie rozwiązania pomagają budować zdrowe nawyki cyfrowe i uczą higieny korzystania z urządzeń. Ułatwiają też rodzicowi monitorowanie aplikacji i stron internetowych, co realnie wpływa na bezpieczeństwo dziecka w sieci.
  3. Traktuj telefon jak narzędzie, nie nagrodę. Warto od początku pokazywać dziecku, że telefon jest narzędziem, a nie wyjątkową nagrodą. Z tego powodu pierwsze urządzenie nie musi być najnowszym i drogim modelem. Dobrym rozwiązaniem bywa telefon, z którego wcześniej korzystał rodzic.
  4. Udostępniaj, a nie oddawaj na własność. Dobrym rozwiązaniem jest przekazanie telefonu dziecku do użytkowania, zamiast nadawania mu statusu pełnej własności. Dzięki temu rodzicowi łatwiej wprowadzać i egzekwować zasady oraz stawiać granice korzystania z urządzenia.
  5. Konsekwentnie egzekwuj ustalenia. Same zasady nie wystarczą, jeśli nie będą stosowane w praktyce. Konsekwencja pomaga dziecku uczyć się odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z technologii. Z perspektywy rodzica przestrzeganie ustaleń może być również sygnałem, czy dziecko jest gotowe na większą samodzielność i szerszy dostęp do cyfrowego świata.

Źródło:

Centralny Ośrodek Informatyki

Powiązane
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
Cyfrowe Mosty - nowy program rządu. Ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Cyfrowe Mosty - nowy program rządu. Ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – przed nimi ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – przed nimi ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Weto prezydenta: Nie będzie reformy programowej w szkołach. Nowacka: MEN jest przygotowane na każdy wariant
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.
Nauczyciele otrzymają wynagrodzenia z wyrównaniem. Prezydent podpisał ustawę
19 gru 2025

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Nowelizacja zakłada też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.
Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana przez prezydenta Nawrockiego. Ważne wyrównania finansowe od września
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki w dniu 18 grudnia 2025 r. złożył podpis pod nowelą ustawy Karta Nauczyciela. Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowiska oświatowego w sprawie płatności za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Część regulacji zadziała z mocą wsteczną od 1 września 2025 r., co oznacza wypłatę wyrównań na początku 2026 roku.
Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
18 gru 2025

Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.

REKLAMA

Cyfrowa transformacja edukacji. Lubnauer: chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza
17 gru 2025

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji wyznacza działania fundamentalne dla dalszego rozwoju edukacji cyfrowej w Polsce. „Cyfrowy uczeń” to program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.
Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach
17 gru 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej podkreślili, że rząd wspiera proces cyfrowej transformacji edukacji - do polskich szkół trafi ponad 730 tys. nowoczesnych urządzeń, które pomogą uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – przed nimi ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
17 gru 2025

Od 22 grudnia zaczyna się świąteczna przerwa w szkołach. W razie tzw. dni dyrektorskich część dzieci może wrócić do nauki dopiero 7 stycznia przyszłego roku. Niedługo potem w niektórych województwach zaczynają się ferie zimowe.
ZbadAI – inauguracja nowego projektu edukacyjnego. Jak wykorzystywać AI w edukacji?
17 gru 2025

ZbadAI to nowy projekt edukacyjny, który ma pomóc przygotować nauczycieli i uczniów do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13000 uczniów.

REKLAMA

RJN: Poważne zmiany ortografii od 1 stycznia 2026 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad pisania
16 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady ortografii. Według Rady Języka Polskiego to najpoważniejsza korekta reguł pisowni od 1936 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad m. in. używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej. RJN zapowiada nowy słownik ortograficzny.
Lubnauer: Nie ma zakazu, prace domowe mogą być zadawane. Czy MEN dokonał oceny skutków wprowadzenia reformy?
16 gru 2025

Ponad rok temu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło kontrowersyjną reformę dotyczącą zadawania prac domowych uczniom. Posłowie domagają się informacji na temat skutków wprowadzenia tego rozwiązania. Sprawdź, co odpowiedziała Katarzyna Lubnauer.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA