REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Nauczyciele otrzymają wynagrodzenia z wyrównaniem. Prezydent podpisał ustawę

Nauczyciele otrzymają wynagrodzenia z wyrównaniem. Prezydent podpisał ustawę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 grudnia 2025, 07:46
Nauczyciele z wynagrodzeniami za godziny ponadwymiarowe
Nauczyciele z wynagrodzeniami za godziny ponadwymiarowe
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Nowelizacja zakłada też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w czwartek wieczorem m.in. na platformie X. Wytłumaczył, że podpisanie ustawy to „pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe”.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Ocenił, że nowela odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego.

– Wiem, że oświatowa „Solidarność” wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli – powiedział Karol Nawrocki.

Czym są godziny ponadwymiarowe?

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne

Rozwiązanie przewiduje również, że nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

O godzinach ponadwymiarowych zrobiło się głośno w związku z tzw. dużą nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026.

Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Problemy z realizacją godzin ponadwymiarowych w szkołach

Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe podnosiły, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podał wówczas, że ma sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele lub też całe grona pedagogiczne w ramach solidarności zawodowej wstrzymują wyjścia klasowe z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.

W połowie października resort edukacji wydał komunikat opisujący zasady dotyczące uregulowania kwestii godzin ponadwymiarowych, ale tylko w dwóch przypadkach, co skrytykowały związki zawodowe nauczycieli.

Zmiany w Karcie Nauczyciela i przepisy dotyczące godzin ponadwymiarowych były tematem spotkania premiera Donalda Tuska z nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Dzień później szef rządu zapowiedział złożenie w Sejmie poselskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela, zgodnie z którym w sytuacji, gdy nauczyciele są w szkole gotowi do pracy, a zajęcia nie odbywają się z przyczyn od nich niezależnych, dostaną wynagrodzenie.

Premier podkreślił, że nie będzie tworzenia szczegółowego wykazu przypadków, w których należne jest wynagrodzenie. Projekt złożyła 4 listopada grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2026 r., wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r.

Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji edukacji i nauki wprowadzono do projektu poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Nowelizacja Karty nauczyciela wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. (PAP)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Weto prezydenta: Nie będzie reformy programowej w szkołach. Nowacka: MEN jest przygotowane na każdy wariant
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.
Nauczyciele otrzymają wynagrodzenia z wyrównaniem. Prezydent podpisał ustawę
19 gru 2025

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Nowelizacja zakłada też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.
Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana przez prezydenta Nawrockiego. Ważne wyrównania finansowe od września
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki w dniu 18 grudnia 2025 r. złożył podpis pod nowelą ustawy Karta Nauczyciela. Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowiska oświatowego w sprawie płatności za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Część regulacji zadziała z mocą wsteczną od 1 września 2025 r., co oznacza wypłatę wyrównań na początku 2026 roku.
Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
18 gru 2025

Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.

REKLAMA

Cyfrowa transformacja edukacji. Lubnauer: chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza
17 gru 2025

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji wyznacza działania fundamentalne dla dalszego rozwoju edukacji cyfrowej w Polsce. „Cyfrowy uczeń” to program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.
Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach
17 gru 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej podkreślili, że rząd wspiera proces cyfrowej transformacji edukacji - do polskich szkół trafi ponad 730 tys. nowoczesnych urządzeń, które pomogą uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – przed nimi ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
17 gru 2025

Od 22 grudnia zaczyna się świąteczna przerwa w szkołach. W razie tzw. dni dyrektorskich część dzieci może wrócić do nauki dopiero 7 stycznia przyszłego roku. Niedługo potem w niektórych województwach zaczynają się ferie zimowe.
ZbadAI – inauguracja nowego projektu edukacyjnego. Jak wykorzystywać AI w edukacji?
17 gru 2025

ZbadAI to nowy projekt edukacyjny, który ma pomóc przygotować nauczycieli i uczniów do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13000 uczniów.

REKLAMA

RJN: Poważne zmiany ortografii od 1 stycznia 2026 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad pisania
16 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady ortografii. Według Rady Języka Polskiego to najpoważniejsza korekta reguł pisowni od 1936 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad m. in. używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej. RJN zapowiada nowy słownik ortograficzny.
Lubnauer: Nie ma zakazu, prace domowe mogą być zadawane. Czy MEN dokonał oceny skutków wprowadzenia reformy?
16 gru 2025

Ponad rok temu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło kontrowersyjną reformę dotyczącą zadawania prac domowych uczniom. Posłowie domagają się informacji na temat skutków wprowadzenia tego rozwiązania. Sprawdź, co odpowiedziała Katarzyna Lubnauer.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA