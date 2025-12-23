REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Testy wiedzy » QUIZ Kultowe filmy świąteczne. Jak dobrze je znasz?

QUIZ Kultowe filmy świąteczne. Jak dobrze je znasz?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 14:56
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Filmy świąteczne quiz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Filmy świąteczne – bez nich nie ma Świąt Bożego Narodzenia. Rozwiąż quiz i zobacz, jak dobrze je znasz!
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
QUIZ Kultowe filmy świąteczne. Jak dobrze je znasz?
23 gru 2025
Filmy świąteczne – bez nich nie ma Świąt Bożego Narodzenia. Rozwiąż quiz i zobacz, jak dobrze je znasz!
QUIZ Kolędy i świąteczne piosenki. Na pewno dobrze je znasz?
23 gru 2025
Kolędy i świąteczne piosenki śpiewane są co roku, ale czy na pewno ich teksty są tak dobrze znane, jak się wydaje? Sprawdzamy w quizie. 10/10 raczej zdobędą tylko mistrzowie.
Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa [Test z lektury]
21 gru 2025
Czy pamiętasz mroźną, uśpioną śniegiem krainę, do której prowadziła stara szafa? To ponadczasowa opowieść o współpracy, sile miłości i o tym, by się nie poddawać. Warto wracać do tej książki nie tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia i w zimowe wieczory. A po przeczytaniu możesz sprawdzić się w naszym teście! Jak dobrze znasz Opowieści z Narnii?
MEN: „Nieudolna próba spowolnienia zmian”. Reforma edukacji będzie kontynuowana
19 gru 2025

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat po konferencji prasowej w związku z zawetowaniem przez prezydenta nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Weto spowoduje pewne trudności legislacyjne, ale nie zatrzyma „Reforma26. Kompas Jutra” – zapowiedziała Barbara Nowacka.

REKLAMA

Pierwszy smartfon: 5 zasad, które pomogą wypracować zdrowe nawyki u dziecka
19 gru 2025

Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice i dzieci byli pozbawieni możliwości natychmiastowego kontaktu za pomocą telefonu. Nic dziwnego, że dorośli przekazują dziecku pierwszą komórkę z myślą o wykorzystaniu jej jako narzędzia do kontaktu. To, jak dziecko korzysta z telefonu, powinno wynikać z zasad ustalonych przez rodziców i wyrabiających u niego zdrowe nawyki.
Weto prezydenta: Nie będzie reformy programowej w szkołach. Nowacka: MEN jest przygotowane na każdy wariant
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.
Nauczyciele otrzymają wynagrodzenia z wyrównaniem. Prezydent podpisał ustawę
19 gru 2025

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Nowelizacja zakłada też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.
Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana przez prezydenta Nawrockiego. Ważne wyrównania finansowe od września
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki w dniu 18 grudnia 2025 r. złożył podpis pod nowelą ustawy Karta Nauczyciela. Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowiska oświatowego w sprawie płatności za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Część regulacji zadziała z mocą wsteczną od 1 września 2025 r., co oznacza wypłatę wyrównań na początku 2026 roku.

REKLAMA

Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
18 gru 2025

Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.
Cyfrowa transformacja edukacji. Lubnauer: chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza
17 gru 2025

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji wyznacza działania fundamentalne dla dalszego rozwoju edukacji cyfrowej w Polsce. „Cyfrowy uczeń” to program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.

REKLAMA