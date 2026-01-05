REKLAMA

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy już obowiązują. Czy to oznacza, że stare problemy dotyczące obliczania stażu nauczycieli przybiorą na sile?

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy już obowiązują. Czy to oznacza, że stare problemy dotyczące obliczania stażu nauczycieli przybiorą na sile?

05 stycznia 2026, 07:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy problemy dotyczące obliczania stażu nauczycieli od stycznia 2026 roku przybiorą na sile?
Nowe przepisy dotyczące stażu pracy już obowiązują. Czy to oznacza, że stare problemy dotyczące obliczania stażu nauczycieli przybiorą na sile?
Shutterstock

Rynek pracy wchodzi w nowy rok kalendarzowy z istotną zmianą dotyczącą zasad obliczania pracowniczego stażu pracy. Warto więc przypomnieć, na jakich zasadach dodatek stażowy przysługuje nauczycielom i jak radzić sobie z problemami praktycznymi związanymi z obliczaniem jego wysokości.

Nauczyciele mają prawo do dodatku stażowego

Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela składa się z szeregu różnych składników, a jednym z nich jest dodatek za wysługę lat nazywany inaczej dodatkiem stażowym. Wynosi on 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i jest wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, że prawo do pierwszego dodatku powstaje po przepracowaniu 3 lat i wynosi on wówczas 3%.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Od 1 stycznia 2005 r. do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na wymiar etatu (wcześniej były to okresy zatrudnienia co najmniej w wymiarze ½ etatu).

Co z dodatkiem przy zatrudnieniu w kilku placówkach?

Istotnym problemem praktycznym jest wypłata dodatku stażowego nauczycielom zatrudnionym w kilku placówkach. W tym zakresie należy odróżnić dwa przypadki:
1) gdy pracując w kilku placówkach nauczyciel nie przekracza pełnego wymiaru zajęć,
2) gdy pracując w kilku placówkach nauczyciel przekracza pełny wymiar zajęć.

W pierwszym przypadku każda placówka wypłaca dodatek na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia. W drugim, nauczyciel wybiera podstawowe miejsce pracy i to w nim jest wypłacany dodatek w pełnej wysokości, a w dodatkowym miejscu pracy trzeba wypracować staż „od nowa”. Te same okresy zatrudnienia nie podlegają podwójnemu zaliczeniu w obu szkołach.

Przykład 1

Nauczyciel pracuje od 10 lat w szkole A w wymiarze ½ etatu. Podjął dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu w szkole B. W szkole A nauczyciel otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 10%, jednak w szkole Y nie będzie miał prawa do dodatku, bo nie posiada zakończonego, udokumentowanego okresu zatrudnienia.

Przykład 2

Nauczyciel na udokumentowany świadectwami pracy okres zatrudnienia w wymiarze 5 lat. Podejmuje zatrudnienie w szkole A w wymiarze ½ etatu i w szkole B również w wymiarze ½ etatu. Przepracowane wcześniej 5 lat jako zakończony okres zatrudnienia będzie uwzględnione do wyliczenia dodatku stażowego w obu placówkach.

Przykład 3

Nauczyciel pracuje w szkole A w pełnym wymiarze. Podjął dodatkowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze w szkole B. Staż pracy uwzględniony w szkole A na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu dodatku stażowego w szkole B. Można powiedzieć, że ścieżka zawodowa nauczyciela rozdziela się na 2 części i w tej dodatkowej staż trzeba wypracować od nowa.

Przykład 4

Nauczyciel posiada podstawowe miejsce zatrudnienia i dodatkowe miejsce zatrudnienia. W podstawowym miejscu ma staż pracy obliczony na 10 lat. W dodatkowym miejscu dopiero zaczyna pracę i nie wypracował jeszcze stażu, jednak trzy lata wcześniej również miał dodatkowe zatrudnienie (ponad pełny wymiar), które trwało rok. Ten rok może zostać zaliczony do stażu w obecnym dodatkowym miejscu pracy.

Podstawowa trudność to w przypadku zatrudnienia w kilku placówkach wiąże się z brakiem dostępu do informacji. Jak weryfikować okresy zatrudnienia, które należy zaliczyć do stażu pracy nauczyciela? Niestety przepisy tego nie wyjaśniają. W praktyce działania działów kadr opierają się w takich przypadkach na oświadczeniach składanych przez zainteresowanego nauczyciela.

Czy wypłacać dodatek za czas nieobecności?

Odmiennym przypadkiem jest zatrudnienie w jednej placówce na stanowiskach podlegających różnym reżimom prawnym – np. Karcie Nauczyciela i ustawie o pracownikach samorządowych albo Kodeksowi pracy. W takich sytuacjach dodatek stażowy należy obliczać i wypłacać dla każdego z nich osobno.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład 5

Anna Z. jest zatrudniona jako nauczycielka, ale dodatkowo pracuje również w niepełnym wymiarze jako pomoc nauczyciela, opiekun nocny. Podstawą tego drugiego zatrudnienia są przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Dla każdego z tych zatrudnień należy wypłacać odrębnie dodatek stażowy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów, które ich dotyczą. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Ani przepisy Karty Nauczyciela, ani przepisy wykonawcze do niej niestety nie wskazują jak postępować z dodatkiem stażowym w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Takie regulacje obowiązują w odniesieniu do pracowników. W przypadku nauczycieli kwestia ta może i powinna być uregulowana w regulaminie wynagradzania, choć tego rodzaju zapisy bywają kwestionowane przez wojewodów.

Podstawa prawna

art. 30, art. 33 ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 755)

Źródło: INFOR
