Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za urlop?

Nauczycielom za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie urlopowe. I choć co do zasady ma ono być takie, jakie nauczyciel by otrzymał, gdyby pracował, to jednak aby poprawnie obliczyć jego wysokość, trzeba znać szereg obowiązujących w tym zakresie zasad.

Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zasady, na jakich należy je obliczać zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Należy mieć świadomość, że pomimo wskazania, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, to jednak wynagrodzenie urlopowe nauczyciela na ogół nie ma takiej samej wysokości, jak wynagrodzenie za pracę, a przesądzają o tym zasady, na jakich uwzględnia się podczas obliczeń jego poszczególne składniki.



Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się: wynagrodzenie zasadnicze,

dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

wynagrodzenie za pracę w święto,

jednorazowy dodatek uzupełniający. W wynagrodzeniu za urlop nie uwzględnia się: wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Jak uwzględniać poszczególne składniki wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.



W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia średnią wartość oblicza się dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.



Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.



Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według wskazanych zasad przez liczbę:

30 w przypadku nauczyciela placówki feryjnej,

21 w przypadku nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczyciela placówki nieferyjnej.

Należy pamiętać, że w lipcu i w sierpniu mamy po 31 dni. W dalszych obliczeniach stawkę dzienną, która powstała podczas dzielenia przez 30, należy więc pomnożyć przez 31.

