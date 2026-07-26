Te wnioski i oświadczenia nauczyciel może złożyć u każdego pracodawcy. Warto to wiedzieć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027

Początek zatrudnienia a wnioski i oświadczenia podatkowe

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027, a wraz z nim wielu nauczycieli rozpocznie pracę w nowych placówkach. Dla wielu z nich będzie to dodatkowe miejsce pracy i jak zwykle w takich sytuacjach, pojawi się pytanie, czy nauczyciel pracujący w kilku szkołach będzie może i powinien w każdej z nich złożyć PIT-2?

Wnioski i oświadczenia podatkowe, które można złożyć przy użyciu formularza PIT-2 pozwalają podatnikom wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek dochodowy pobieranej przez płatnika. Formularz ten zawiera 23 pozycje podzielone na części od A do K, wśród których znajdują się cztery oświadczenia i trzy wnioski. Są to:

1) oświadczenia podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (części C i D),

2) oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko (część E),

3) oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część F),

4) oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów (część G),

5) wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część H),

6) wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (część I),

7) wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym (część J).

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Kwota wolna i koszty uzyskania są kluczowe

Z punktu widzenia pracownika świadczącego pracę na rzecz kilku podmiotów najistotniejsze znaczenie ma możliwość złożenia oświadczenia zawartego w części C formularza i wniosku z części H. Dotyczą one bowiem kwoty zmniejszającej podatek i stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

W zakresie kwoty zmniejszającej zasadą jest, że zakład pracy będący płatnikiem pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie to podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. Wskazuje w nim, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W art. 31b ust. 5 updof ustawodawca zastrzegł, że w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:

1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w art. 31c updof.

Oznacza to, że nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach ma możliwość uniknięcia sytuacji, w której każdy z płatników obliczając zaliczkę na podatek zastosuje kwotę wolną, a takie działanie wygeneruje w ramach rocznego rozliczenia podatku kwotę podatku do dopłaty. Z drugiej strony, w przypadku zatrudnienia, które nie pozwala na wykorzystanie pełnej kwoty wolnej, podatnik może uniknąć nadpłacania zaliczki na podatek poprzez podzielenie kwoty wolnej pomiędzy płatników. Jednak jak już wskazano, na podstawie art. 31b ust. 2 updof, oświadczenie to można złożyć maksymalnie trzem płatnikom.

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Te wnioski i oświadczenia nauczyciel może złożyć u każdego pracodawcy

Nauczyciele zatrudnieni w kilku placówkach powinni więc pamiętać, że odpowiedź na pytanie, czy mogą złożyć formularz PIT-2 w każdej szkole jest uzależniona od tego, w ilu szkołach świadczą pracę – jeśli maksymalnie w trzech, to tak, można złożyć oświadczenie dotyczące kwoty wolnej w każdej z nich, jeśli jednak jest ich więcej, to w takiej sytuacji zajdzie konieczność wybrania wśród nich płatników, którzy obliczając wysokość zaliczki będą stosowali kwotę zmniejszającą podatek.

W pozostałym zakresie ustawodawca nie przewidział ograniczeń dotyczących liczby płatników, którym podatnik może złożyć wnioski i oświadczenia zawarte w formularzu PIT-2, a więc można złożyć je u każdego pracodawcy. Dotyczy to w szczególności wniosku zawartego w części H o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, który również ma istotne znaczenie dla osób uzyskujących dochody u kilku płatników i pozwala uniknąć dopłaty podatku w ramach rozliczenia rocznego. W zależności od potrzeb można również złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko (część E), oświadczenie w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów (część G), wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych (część H), czy wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym (część J).

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