Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2025/2026. Co należy zrobić, by zapisać dziecko do przedszkola? Gdzie szukać informacji dotyczących rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2025/2026? Kogo obejmuje wychowanie przedszkolne?

By zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy, należy wziąć udział w rekrutacji. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

REKLAMA

Autopromocja

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową ma czas do końca stycznia, by podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Wychowanie przedszkolne

REKLAMA

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jest ono realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dzieci 6letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2025/2026: co należy zrobić?

By zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola, należy wziąć udział w rekrutacji. W tym celu, należy wybrać przedszkole publiczne, do którego chce się zapisać dziecko. Następie należy dowiedzieć się (od przedszkola, urzędu gminy/miasta), czy dana placówka prowadzi rekrutację przez internet, czy też nie oraz o rozpoczęcie rekrutacji do placówek przedszkolnych. W przypadku, gdy placówka nie prowadzi rekrutacji przez internet, należy odwiedzić wybrane przedszkole, wypełnić wniosek, a następnie złożyć go w przedszkolu. W przypadku, gdy placówka prowadzi rekrutację przez internet, należy zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej, sprawdzić zasady rekrutacji ( w tym także liczbę placówek do których można się rekrutować), a następnie wypełnić formularz i wskazać przedszkola, do których chce się zapisać dziecko. Warto zaznaczyć placówki w kolejności od tej, na której najbardziej nam zależy. Następnie należy poczekać na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola – należy potwierdzić swoje zgłoszenie i ewentualnie donieść potrzebne dodatkowe dokumenty. Później, należy poczekać na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci. W przypadku, gdy dziecko zostało przyjęte, można iść do placówki w celu podpisania umowy. W przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte, można – w terminie trzech dni od uzyskania uzasadnienia – odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej lub wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rekrutacja do przedszkoli 2025/2026: terminy

Warto sprawdzić, kiedy rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2025/2026 r. w poszczególnych gminach. Informacje na ten temat powinny znajdować się na stronach internetowych urzędu miasta lub gminy. W niektórych miejscach rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych już się rozpoczęła, w innych jeszcze nie. Przykładowo, w Warszawie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 4 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. W Wiązownej, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych także rozpocznie się 4 marca 2025 r. W Krakowie zaś rekrutacja rozpocznie się 3 marca. Jak już wcześniej zostało wspomniane, w części gmin rekrutacja już trwa. Na przykład, od 19 lutego 2025 r. trwa składanie wniosków o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2025/2026 na terenie Łomży.