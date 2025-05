Lex Kamilek: Będzie zmiana zasad okazywania zaświadczeń o niekaralności przez rodziców

Zaświadczenia o niekaralności rodziców opiekujących się dziećmi

Wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińską-Bluszcz w odpowiedzi na interpelację poselską przedstawiła zmiany, jakie pojawiły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw. Projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Rudzińska-Bluszcz odniosła się do postulatów dotyczących zmian w konieczności okazywania przez rodziców opiekującymi się dziećmi zaświadczeń o niekaralności. „W obecnym stanie prawnym, dla usprawnienia aktywności w placówkach, rekomendujemy, aby ustalić na początku roku szkolnego rodziców, którzy będą mieli opiekować się dziećmi podczas wydarzeń organizowanych przez placówkę i dokonać ich sprawdzenia poprzez uzyskanie informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym lub z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze oraz pozyskanie danych o karalności” – zaznaczyła wiceminister sprawiedliwości.

Rodzice, którzy pozytywnie przeszliby taką weryfikację na początku roku szkolnego, byliby dopuszczeni do działalności w danym roku i nie musieliby ponownie okazywać zaświadczeń.

Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie będą też potrzebowali goście zaproszeni na zajęcia szkolne, o ile będzie w nich uczestniczyć nauczyciel. Obowiązek okazywania zaświadczenia o niekaralności będzie też zniesiony w odniesieniu do osób, od których z założenia wymagana jest niekaralność, tzn. policjantów, adwokatów czy sędziów. Nie będzie też obowiązywało podwójne sprawdzanie tej samej osoby. Oznacza to, że szkoła nie będzie musiała weryfikować karalności osoby, która już wcześniej została sprawdzona i zweryfikowana, np. w klubie sportowym.

Katalog przestępstw wykluczających pracę z dziećmi

Znowelizowane przepisy będą też odnosić się do samego katalogu i wyjaśniania pojęć. „Na podstawie analiz poszczególnych aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące wykonywania działań z udziałem dzieci oraz uwzględniając uwarunkowania psychologiczne i emocjonalne dzieci, zaproponowano modyfikację katalogu przestępstw, za których skazanie powinno wykluczać z pracy z dziećmi” – poinformowała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Będą to:

przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;

przestępstwa przeciwko wolności z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 192 i 193 Kodeksu karnego oraz odpowiadającym tym przestępstwom czynom zabronionym określonym w przepisach prawa obcego;

przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 206 i 209 Kodeksu karnego oraz odpowiadającym tym przestępstwom czynom zabronionym określonym w przepisach prawa obcego oraz przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz odpowiadającym tym przestępstwom czynom zabronionym określonym w przepisach prawa obcego.

W projekcie przewidziano również wprowadzenie słownika pojęć, które w praktyce budzą największe wątpliwości. Przykładowo będą to zwroty użyte w art. 21 ustawy, takie jak: „inny organizator” oraz „inna działalność”. Zdaniem Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz takie zmiany „pozwolą na właściwą identyfikację adresatów obowiązków określonych w ustawie”.

Nowa ustawa zakłada też, że wolontariusze prowadzący zajęcia z dziećmi jak również studenci odbywający praktyki w szkołach nie będę musieli ponosić kosztów uzyskania zaświadczenia o niekaralności.