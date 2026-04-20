Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026.

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg odbiera, organizuje i interpretuje informacje docierające do zmysłów, umożliwiając tym samym adekwatne reagowanie na otoczenie. Dostęp do odpowiednio dobranego wyposażenia do integracji sensorycznej - takiego jak maty sensoryczne, huśtawki terapeutyczne, piłki sensoryczne czy zestawy do stymulacji zmysłowej - bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania dziecka, wspierając procesy neurologiczne i rozwój kompetencji poznawczych. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą prowadzić m.in. do trudności z koordynacją ruchową, problemów z koncentracją uwagi, nadreaktywności na bodźce (hałas, dotyk), zaburzeń zachowania i emocji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w których miesięczna opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka, którą musiałby uiszczać w przypadku nieprzyznania świadczenia „Aktywnie w żłobku” nie przekracza:

1500 zł – w przypadku dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności,

– w przypadku dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności, 1900 zł – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym łącznie wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Więcej informacji i szczegółowy regulamin Programu Aktywny żłobek - sale sensoryczne 2026

Cel i wysokość dofinansowania

Celem dofinansowania jest wyposażenie pomieszczeń instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Pomieszczenie może mieć ogólne przeznaczenie do zbiorowego pobytu dzieci, nie musi być ściśle dedykowane zajęciom sensomotorycznym. Może to być tylko część pomieszczenia wydzielona do ww. zajęć.

Jaka jest wysokość dofinansowania? Są to trzy kwoty, w zależności od rodzaju instytucji:

do 80 000 zł na żłobek;

na żłobek; do 60 000 zł na klub dziecięcy;

na klub dziecięcy; do 20 000 zł na dziennego opiekuna.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać do 26 kwietnia 2026 roku - liczy się data wpływu do urzędu, a wnioski złożone po terminie lub bez załączników nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Doręczeń albo platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Do 11 maja 2026 roku wnioski będą rozpatrywane przez wojewodów. Listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, listy wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia oraz listy wniosków odrzuconych wraz z informacją o przyczynie pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia albo przyczynie odrzucenia będą przekazane do MRPiPS. Następnie resort podejmie decyzję co do sposobu podziału i kwot dofinansowania dla rekomendowanych wniosków.

Do 25 maja 2026 roku MRPiPS ogłosi wyników naboru. Zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej.