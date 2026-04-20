REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Przedszkole » Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 kwietnia 2026, 10:53
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.

Nabór wniosków w Programie Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026.

REKLAMA

REKLAMA

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg odbiera, organizuje i interpretuje informacje docierające do zmysłów, umożliwiając tym samym adekwatne reagowanie na otoczenie. Dostęp do odpowiednio dobranego wyposażenia do integracji sensorycznej - takiego jak maty sensoryczne, huśtawki terapeutyczne, piłki sensoryczne czy zestawy do stymulacji zmysłowej - bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania dziecka, wspierając procesy neurologiczne i rozwój kompetencji poznawczych. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą prowadzić m.in. do trudności z koordynacją ruchową, problemów z koncentracją uwagi, nadreaktywności na bodźce (hałas, dotyk), zaburzeń zachowania i emocji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w których miesięczna opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka, którą musiałby uiszczać w przypadku nieprzyznania świadczenia „Aktywnie w żłobku” nie przekracza:

  • 1500 zł – w przypadku dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności,
  • 1900 zł – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym łącznie wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.
Ważne

Więcej informacji i szczegółowy regulamin Programu Aktywny żłobek - sale sensoryczne 2026

Cel i wysokość dofinansowania

Celem dofinansowania jest wyposażenie pomieszczeń instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Pomieszczenie może mieć ogólne przeznaczenie do zbiorowego pobytu dzieci, nie musi być ściśle dedykowane zajęciom sensomotorycznym. Może to być tylko część pomieszczenia wydzielona do ww. zajęć.

REKLAMA

Jaka jest wysokość dofinansowania? Są to trzy kwoty, w zależności od rodzaju instytucji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • do 80 000 zł na żłobek;
  • do 60 000 zł na klub dziecięcy;
  • do 20 000 zł na dziennego opiekuna.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać do 26 kwietnia 2026 roku - liczy się data wpływu do urzędu, a wnioski złożone po terminie lub bez załączników nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Doręczeń albo platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Do 11 maja 2026 roku wnioski będą rozpatrywane przez wojewodów. Listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, listy wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia oraz listy wniosków odrzuconych wraz z informacją o przyczynie pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia albo przyczynie odrzucenia będą przekazane do MRPiPS. Następnie resort podejmie decyzję co do sposobu podziału i kwot dofinansowania dla rekomendowanych wniosków.

Do 25 maja 2026 roku MRPiPS ogłosi wyników naboru. Zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA