Strona główna » Edukacja » Szkoła » Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany

Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany

29 maja 2026, 13:12
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Uczennica w ławce szkolnej spogląda z uwagą w stronę nauczyciela (ujęcie od frontu)
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik dopiero od września 2028, kary bez decyzji administracyjnych, rady szkół obowiązkowo. Sprawdź, co się zmienia w szkole Twojego dziecka od 1.09.2026
Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.

Dlaczego ustawa o prawach ucznia była potrzebna?

Obecny problem: prawa i obowiązki ucznia są rozproszone w kilkunastu różnych aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty, statucie szkoły, regulaminach wewnętrznych. Nauczyciele często nie wiedzą, co mogą, a czego nie. Rodzice nie znają praw swoich dzieci. Uczniowie dowiadują się o swoich uprawnieniach dopiero, gdy coś pójdzie nie tak.

Rozwiązanie? Jedna ustawa, w której jasno napisane jest, jakie prawa ma uczeń, jakie ma obowiązki, kiedy nauczyciel może ukarać, a kiedy nie – i kto pomoże, jeśli szkoła naruszy prawa dziecka. Wszystko w jednym miejscu. Zebrane w jednej ustawie.

Co się zmieni po wejściu w życie ustawy? Najważniejsze punkty do sprawdzenia dla rodziców z komunikatu MEN

1. Szkolny rzecznik praw uczniowskich – obowiązkowy dopiero od września 2028 r.

Co to za funkcja? To osoba w szkole (np. pedagog, psycholog, nauczyciel), do której uczeń może zgłosić się, jeśli czuje, że jego prawa zostały naruszone. Bez obaw, że pójdzie to "na górę" do dyrektora czy wychowawcy.

Jak miało być? Każda szkoła miałaby obowiązek powołać rzecznika od września 2026 r.

Jak będzie? Do września 2028 r. powołanie rzecznika jest dobrowolne. Szkoła może, ale nie musi. Po wrześniu 2028 r. będzie to obowiązek.

Dlaczego zmiana? Związki zawodowe nauczycieli i organizacje dyrektorów argumentowały, że szkoły nie są gotowe – brakuje kadry, szkoleń, budżetu. MEN zgodziło się na 2-letnie odroczenie.

Co to znaczy dla Ciebie? Jeśli dziecko ma problem w szkole (np. niesprawiedliwa ocena, mobbing, naruszenie godności), do 2028 r. może nie być w szkole osoby, która mu pomoże. Będziesz musiał interweniować sam lub zgłosić się do wojewódzkiego rzecznika praw uczniowskich (przy kuratorze oświaty). Obowiązki o charakterze rzecznika mogą być ewentualnie powierzone innej osobie w szkole, chyba że szkoła wcześniej dobrowolnie wyznaczy samego rzecznika.

2. Kary bez decyzji administracyjnych – prostsze procedury

Jak miało być? Ukaranie ucznia wymagałoby wydania decyzji administracyjnej w każdym przypadku – formalnego dokumentu, od którego można się odwołać do kuratora, potem do ministra. To trwa tygodnie, czasem miesiące.

Jak będzie? Tylko dwie najsurowsze kary – skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły – będą wymagały decyzji administracyjnej. Pozostałe kary (upomnienie, nagana, zakaz udziału w zajęciach pozalekcyjnych) będą nakładane bez tej procedury, czyli szybciej i prościej.

Dlaczego zmiana? Nauczyciele i dyrektorzy skarżyli się, że system z wcześniejszej wersji projektu jest zbyt sformalizowany. Chcieli móc szybko reagować na niewłaściwe zachowanie ucznia, bez pisania pism, czekania na odwołania itp.

Co to znaczy dla Ciebie? Tylko jeśli dziecko ma być skreślone z listy uczniów lub przeniesione do innej szkoły, będzie prowadzone postępowanie administracyjne.

3. Krótsze przechowywanie informacji o karze – 1 rok zamiast 3 lat

Informacja o karze będzie przechowywana tylko przez 1 rok, potem znika z akt. Nie będzie okresu 3 lat.

Dlaczego zmiana? Organizacje młodzieżowe argumentowały, że 3 lata to za długo – uczeń może poprawić zachowanie, a kara z pierwszej klasy liceum będzie się ciągnąć w aktach.

Co to znaczy dla Ciebie? Jeśli dziecko dostało karę np. w szkole podstawowej, informacja zniknie z akt szybciej. To może mieć znaczenie np. przy ubieganiu się o stypendium czy o miejsce w szkole.

4. Pełnoletni uczeń – nowe zasady dostępu rodziców do ocen

Problem? Pełnoletni uczeń (18+) formalnie jest dorosły, ale wciąż chodzi do szkoły. Rodzice nie mają prawnie dostępu do jego ocen i informacji o obecnościach – chyba że syn/córka się zgodzą.

Rozwiązanie w ustawie: ustawa uporządkowuje sytuację prawną pełnoletnich uczniów, w tym zasady dostępu rodziców do ocen i usprawiedliwiania nieobecności.

5. Powód przy usprawiedliwieniu – ale bez nadmiernych szczegółów

Jak jest teraz? W wielu szkołach wystarczy napisać "proszę usprawiedliwić nieobecność mojego dziecka". Niektóre szkoły wymagają podania powodu, inne nie.

Jak będzie? Trzeba będzie podać powód, ale bez ujawniania danych wrażliwych (np. diagnozy medycznej, problemów rodzinnych). Wystarczy napisać "choroba" zamiast "infekcja dróg moczowych" czy "sprawy rodzinne" zamiast "rozwód rodziców".

Dlaczego zmiana? MEN chce, by szkoły miały informację, czy nieobecność była uzasadniona, ale jednocześnie chroniły prywatność ucznia.

Co to znaczy dla Ciebie? Nie będziesz mógł napisać tylko "proszę usprawiedliwić nieobecność mojego dziecka w szkole" – musisz podać ogólny powód. Ale szkoła nie może wymagać zaświadczenia lekarskiego przy krótkiej nieobecności (chyba że statut szkoły określa bardziej szczegółowo zasady usprawiedliwiania).

System rzeczników – kto pomoże, jeśli szkoła naruszy prawa dziecka?

Ustawa tworzy 4-poziomowy system ochrony praw ucznia:

  • Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich – powoływany na 4-letnią kadencję, zajmuje się sprawami systemowymi, może interweniować w każdej szkole w Polsce.
  • Wojewódzcy rzecznicy – działają przy kuratorach oświaty, zajmują się sprawami w swoim województwie.
  • Gminni/powiatowi rzecznicy – dobrowolnie powoływani przez samorządy (nie ma obowiązku).
  • Szkolni rzecznicy – dobrowolnie do września 2028 r., potem obowiązkowo w każdej szkole publicznej.

Co to znaczy dla Ciebie? Jeśli dziecko ma problem w szkole (mobbing, dyskryminacja, niesprawiedliwa ocena), do 2028 r. może nie być szkolnego rzecznika. Wtedy zgłaszasz sprawę wyżej, np. do wojewódzkiego rzecznika (kontakt przez kuratorium) lub bezpośrednio do Krajowego Rzecznika. Od września 2028 r. każda szkoła obowiązkowo będzie już musiała mieć swojego rzecznika - wtedy z podobnymi sprawami będzie można się udać bezpośrednio w każdej szkole.

Rady szkół obowiązkowo dopiero od 2028 r.

Co to jest? Rada szkoły to ciało doradcze składające się z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów (w szkołach ponadpodstawowych). Opiniuje ważne sprawy, np. program wychowawczy, organizację roku szkolnego.

Jak jest teraz? W wielu szkołach rad w ogóle nie ma – nie było obowiązku ich tworzenia, niektóre szkoły przewidywały jednak takie ciało doradcze statutem.

Jak będzie? Od września 2028 r. każda szkoła publiczna musi mieć radę. Wyjątki to: szkoły przyszpitalne, specjalne – ze względu na specyfikę organizacji.

Dlaczego zmiana? MEN chce, by rodzice i uczniowie mieli realny wpływ na to, co dzieje się w szkole. Rada szkoły to miejsce, gdzie rodzice mogą współdecydować o ważnych sprawach.

Co to znaczy dla Ciebie? Od 2028 r. będziesz mógł kandydować do rady szkoły i mieć wpływ na sprawy swojego dziecka. Rada szkoły będzie musiała istnieć niemal w każdej szkole. Ale uwaga – szkoły niepubliczne nie mają tego obowiązku (MEN uwzględniło wniosek środowiska szkół niepublicznych).

Co mówią sami nauczyciele oraz uczniowie na temat ustawy o prawach ucznia? Wyniki badania MEN

MEN przeprowadziło w lutym 2026 r. ankietę wśród prawie 18 400 uczniów i nauczycieli. Oto wyniki za komunikatem MEN:

Wśród ogółu respondentów:

  • 46,65% oceniło projekt pozytywnie
  • 13,76% negatywnie
  • 39,58% nie miało zdania

Wśród samych nauczycieli:

  • 48,55% pozytywnie
  • 15,46% negatywnie
  • 35,98% bez zdania
Ważne

Wniosek: nauczyciele popierają ustawę, ale aż 36% nie ma zdania, zatem spora część mogła nie znać szczegółów nowych przepisów

Kiedy ustawa o prawach ucznia wejdzie w życie?

Sejm uchwalił ustawę 29 maja 2026 r. Teraz czeka ją dalszy proces legislacyjny, którego zwieńczeniem musi być podpis prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw. Można się spodziewać, że nastąpi to jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. Warto zwrócić uwagę na odroczony obowiązek powołania szkolnych rzeczników i rad szkół - obowiązkowe od września 2028 r.

Co powinieneś zrobić jako rodzic w związku z ustawą o prawach ucznia?

  1. Śledź komunikaty szkoły – zapytaj dyrektora, czy szkoła planuje powołać szkolnego rzecznika już teraz (dobrowolnie) czy poczeka do 2028 r.
  2. Zapoznaj się z nowym katalogiem praw ucznia.
  3. Rozważ kandydowanie do rady szkoły (obowiązkowa od 2028 r.) – jeśli chcesz mieć realny wpływ na sprawy szkoły.
  4. Ucz dziecko, że ma prawa – zwłaszcza jeśli czuje, że szkoła je narusza. Gdy w szkole będzie wyznaczony rzecznik praw ucznia (obowiązkowy od 2028 r., dobrowolny wcześniej), będzie to właściwa osoba, do której można się udać z problemem w szkole.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zasądzenie kwoty na rzecz małżonków bez solidarności oznacza podział kwoty po połowie - wtedy może być poniżej progu do skargi kasacyjnej
39% Polaków uszkodziło smartfon, z czego 76% to pęknięty ekran – ekspert wyjaśnia, kiedy opłaca się naprawić
Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
Edukacja
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.
Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.

REKLAMA

Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.

REKLAMA

Koniec monopolu Librusa i Vulcana? MEN szykuje darmowy eDziennik dla wszystkich szkół
19 maja 2026

MEN szykuje alternatywę dla komercyjnych dzienników elektronicznych. Przygotowuje projekt ustawy o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego eDziennika - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W roku szkolnym 2026/2027 - pilotaż rozwiązania w wybranych szkołach; w kolejnym - powszechny dostęp.
Matura 2026: Egzaminatorzy sprawdzają arkusze tylko w weekendy - stawki sięgają 59 zł
19 maja 2026

Egzaminatorzy rozpoczęli w weekend sprawdzanie matur i będą kontynuować prace w kolejne. Jest to możliwe jedynie w weekendy, ponieważ są oni czynnymi nauczycielami – wyjaśnił dyrektor CKE. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza, w zależności od przedmiotu, to np.: 30 zł, 43 zł, 59 zł brutto.
