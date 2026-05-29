Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.

MEN ogłasza priorytety oświatowe na rok szkolny 2026/2027

Co roku przed wakacjami minister edukacji wydaje dokument, w którym przedstawia kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Dokument ten stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli, działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Do wydania dokumentu minister jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo oświatowe.

W dokumencie, opublikowanym w czwartek na stronie internetowej resortu edukacji, wskazano osiem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.

Reforma 26 i szkoła przyszłości. Kluczowe zmiany w edukacji

Na pierwszym miejscu na liście znalazło się „Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu zmian wynikających z »Reformy 26. Kompas Jutra«, ukierunkowanych na tworzenie szkoły wymagającej, wspierającej i przyjaznej rozwojowi ucznia”.

Na drugim miejscu jest „Szkoła miejscem budowania odporności społecznej”. Wskazano na kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Na trzecim miejscu jest edukacja zdrowotna w szkole – promowanie zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań prozdrowotnych i udzielania pierwszej pomocy.

Higiena cyfrowa i AI w szkołach. Nowe wyzwania dla uczniów i nauczycieli

W punkcie czwartym wskazano na promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline. Chodzi o rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w sieci i krytycznego myślenia, w tym odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, a także korzystania z funkcjonalności i zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Na kolejnym miejscu w kierunkach polityki oświatowej państwa jest rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży z wykorzystaniem oceny funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Wspieranie przedszkoli i szkół w zakresie współpracy z rodzicami w procesie edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowania w celu zapewnienia spójności i skuteczności wsparcia udzielanego każdemu dziecku.

Wskazano też na profilaktykę uzależnień behawioralnych i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy w kryzysach psychicznych.

Na liście priorytetów jest również wspieranie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego, upowszechnienie nowej oferty kształcenia zawodowego wypracowanej z branżami.

Priorytetem będzie także wspieranie ciekawości i aktywności poznawczej uczniów poprzez promowanie kształcenia interdyscyplinarnego i pracy projektowej oraz wykorzystywanie oceniania kształtującego i informacji zwrotnej w pracy z uczniem.

Kuratoria będą kontrolować obowiązek szkolny i naukę poza szkołą

W dokumencie wyznaczono zakres kontroli prowadzonych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego.

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kontroli podlegać będzie prawidłowość organizacji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą przez uczniów, w tym przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych oraz wykorzystywanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie dydaktycznym.

W branżowych centrach umiejętności kontrole mają być prowadzone pod kątem tego, jak ich powstanie wpływa na proces uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz na działalność innych jednostek systemu oświaty.