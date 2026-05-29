Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?

Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?

29 maja 2026, 11:29
język polski
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przewiduje szereg udogodnień dla zdających o specjalnych potrzebach. Mimo to wielu kandydatów nadal nie ma świadomości, jakie są ich prawa i które dokumenty należy przygotować, aby móc z nich skorzystać. Co ważne, część procedur trzeba rozpocząć najpóźniej miesiąc przed egzaminem.

Kto może ubiegać się o dostosowanie egzaminu?

Możliwość dostosowania warunków i formy egzaminu dotyczy nie tylko osób z trwałą niepełnosprawnością. Uprawnieni są również kandydaci chorzy oraz czasowo niesprawni, a także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, chorobami przewlekłymi czy zaburzeniami komunikacji. Dostosowanie przewidziano między innymi dla osób niesłyszących oraz słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, afazją, ale także z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Warunkiem skorzystania z udogodnień jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Może to być lekarskie orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o stanie zdrowia albo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kandydaci planujący zdawanie egzaminu w dostosowanej formule powinni jednak pamiętać o terminach. Wniosek o dostosowanie warunków egzaminu należy złożyć do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku najpóźniej miesiąc przed datą egzaminu. Wynika to z faktu, że placówka musi mieć czas na przygotowanie odpowiednich materiałów i ewentualną organizację dodatkowego sprzętu.

Osoby zainteresowane egzaminem powinny więc zainteresować się tym tematem jeszcze przed rozpoczęciem zapisów. W niektórych przypadkach losowych dokumentacja może wprawdzie zostać dostarczona później, ale każda tego typu sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Jakie udogodnienia są możliwe?

Zakres dostosowań zależy od rodzaju dysfunkcji oraz potrzeb zdającego. Mogą one obejmować zarówno kwestie organizacyjne, jak i techniczne. Do najczęstszych należą: wydłużenie czasu egzaminu, przeprowadzenie go w oddzielnej sali, możliwość skorzystania ze specjalistycznego sprzętu czy odpowiednio dostosowane arkusze egzaminacyjne i zmodyfikowane zasady oceniania. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy członka komisji przy czytaniu lub zapisywaniu odpowiedzi.

Osoby słabowidzące mogą otrzymać arkusze wydrukowane większą czcionką, z powiększonymi ilustracjami, lepiej oświetlone stanowisko pracy oraz prawo do skorzystania z przyrządów optycznych. Z kolei kandydaci niewidomi mają możliwość korzystania z materiałów w wersji cyfrowej i specjalistycznego oprogramowania.

Dla osób słabosłyszących przewidziano m.in. dostosowane nagrania audio, wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami czy możliwość korzystania ze słuchawek lub innych urządzeń wspomagających słuch. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z dostosowanego do potrzeb stanowiska, z kolei kandydaci z dysleksją, dysgrafią czy dysortografią w określonych sytuacjach mają możliwość napisania pracy na komputerze i skorzystania z indywidualnych zasad oceniania. W przypadku osób niesłyszących możliwe jest nawet zwolnienie z części ustnej egzaminu.

Kontakt z ośrodkiem

Procedury organizacyjne mogą bardzo różnić się pomiędzy ośrodkami egzaminacyjnymi. Choć ogólne wytyczne określa Państwowa Komisja, sposób składania dokumentów czy komunikacji z kandydatami często ustalany jest przez daną instytucję indywidualnie. Dlatego osoby o specjalnych potrzebach powinny możliwie wcześnie sprawdzić, czy wybrany ośrodek organizuje interesujący je poziom egzaminu, skontaktować się z komisją egzaminacyjną, ustalić listę niezbędnych dokumentów, a także uzyskać potwierdzenie, że placówka będzie w stanie zapewnić odpowiednie dostosowania. W przypadku dokumentów wystawionych za granicą konieczne może być też dostarczenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

Odpowiednie przygotowania to psychiczny komfort

Dla wielu cudzoziemców już sam egzamin jest stresującym doświadczeniem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dodatkowym obciążeniem bywają niejasne procedury czy brak jednolitych zasad komunikacji między ośrodkami. Dlatego kandydaci powinni z wyprzedzeniem rozpocząć przygotowania organizacyjne, złożyć wniosek i podjąć bezpośredni kontakt z ośrodkiem. Pozwoli to uniknąć przynajmniej części potencjalnych problemów oraz zwiększy szanse na komfortowe podejście do egzaminu.

Autorka: Ishica Zaman, współzałożycielka Lingo Comm, internetowej szkoły nauczającej języka polskiego jako obcego.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Edukacja
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.
Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.

Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.

Koniec monopolu Librusa i Vulcana? MEN szykuje darmowy eDziennik dla wszystkich szkół
19 maja 2026

MEN szykuje alternatywę dla komercyjnych dzienników elektronicznych. Przygotowuje projekt ustawy o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego eDziennika - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W roku szkolnym 2026/2027 - pilotaż rozwiązania w wybranych szkołach; w kolejnym - powszechny dostęp.
Matura 2026: Egzaminatorzy sprawdzają arkusze tylko w weekendy - stawki sięgają 59 zł
19 maja 2026

Egzaminatorzy rozpoczęli w weekend sprawdzanie matur i będą kontynuować prace w kolejne. Jest to możliwe jedynie w weekendy, ponieważ są oni czynnymi nauczycielami – wyjaśnił dyrektor CKE. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza, w zależności od przedmiotu, to np.: 30 zł, 43 zł, 59 zł brutto.
