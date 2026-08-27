Ile dzieci korzysta ze żłobków? Najnowsze dane GUS mogą zaskoczyć
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W Polsce pod koniec 2025 r. działało ponad 5 tys. żłobków, 1 tys. klubów dziecięcych i 2,4 tys. dziennych opiekunów. Łącznie zapewniały one 256,2 tys. miejsc opieki nad dziećmi – wynika z najnowszych danych GUS. Z opieki w żłobkach korzystało 163,5 tys. dzieci, w klubach dziecięcych 16,8 tys., a pod opieką dziennych opiekunów pozostawało 12,4 tys. dzieci.
- Złobki w Polsce
- Przystosowanie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych
- Najwięcej dwulatków
- Kluby dziecięce
- Opiekuni dzienni
Złobki w Polsce
Z danych zaprezentowanych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że 31 grudnia 2025 r. w Polsce działały 5 tys. 122 żłobki (dla porównania w 2024 r. działało ich 4 tys. 776). Najwięcej funkcjonowało w województwie mazowieckim (869), a najmniej w województwie lubuskim (112). Placówki te prowadzone były głównie przez osoby fizyczne (2 tys. 333).
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Opiekę trwającą od 7 do 10 godzin dziennie oferowało 62,8 proc. żłobków, trwającą ponad 10 godzin – 36,5 proc. placówek, natomiast pozostałe działały krócej niż 7 godzin dziennie.
Przystosowanie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych
Przystosowania dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych posiadało 47,1 proc. żłobków. Najwięcej placówek wyposażonych było w udogodnienia architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (37,4 proc.). Specjalistyczną kadrą dysponowało 21,5 proc. placówek, a 12,9 proc. wyposażonych było w specjalistyczne narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Pozostałe placówki (52,9 proc.) nie posiadały żadnych przystosowań.
Najwięcej dwulatków
W końcu roku 2025 r. do żłobków uczęszczało 163,5 tys. dzieci (mniej o 1,4 proc. niż w 2024 r.), z których najliczniejszą grupę stanowiły dwulatki – 53,5 proc., a najmniej liczną dzieci w wieku 4 lat – 0,2 proc. Odsetek dzieci w wieku jednego roku wyniósł 38,1 proc., a dzieci trzyletnich – 6,2 proc. Spośród wszystkich dzieci przebywających w placówkach 51,4 proc. stanowili chłopcy.
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Kluby dziecięce
Według stanu na 31 grudnia 2025 r., funkcjonowało 1 tys. 56 klubów dziecięcych (w 2024 r. – 896), z czego najwięcej w województwie pomorskim (129), a najmniej - w województwie opolskim (12).
Placówki te prowadzone były przez osoby fizyczne (583), gminy (259), osoby prawne (158), jednostki nieposiadające osobowości prawnej (53) lub przez instytucje publiczne (3). Opiekę trwającą od 7 do 10 godzin dziennie oferowało 79,6 proc. klubów dziecięcych, trwającą ponad 10 godzin – 15,2 proc. placówek, natomiast pozostałe działały krócej niż 7 godzin dziennie.
Udogodnienia architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo posiadało 30,7 proc. klubów dziecięcych, specjalistyczną kadrę – 14,4 proc., a specjalistyczne narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – 9,1 proc. Prawie 62 proc. placówek nie posiadało żadnych przystosowań.
W końcu roku do klubów dziecięcych uczęszczało 16,8 tys. dzieci (o 12,9 proc. więcej niż w 2024 r.). Największą grupę stanowiły dwulatki – 55,9 proc., a najmniej liczną dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz w wieku 4 lat (po 0,3 proc.). Chłopcy stanowili 52 proc. ogólnej liczby dzieci przebywających w tego typu placówkach.
Opiekuni dzienni
Pod koniec 2025 r. w Polsce opiekę sprawowało 2 tys. 395 dziennych opiekunów (w 2024 r. – 2 tys. 152). Dla 1 tys. 468 opiekunów podmiotem zatrudniającym były osoby fizyczne, dla 573 – osoby prawne, dla 205 – jednostki nieposiadające osobowości prawnej, dla 148 – gminy, a dla jednej instytucja publiczna.
Opiekę trwającą od 7 do 10 godzin dziennie oferowało 79,4 proc. dziennych opiekunów, trwającą ponad 10 godzin – 6,9 proc., natomiast pozostali działali krócej niż 7 godzin dziennie.
Całkowita liczba miejsc, jaką zapewniali dzienni opiekunowie wyniosła 15,3 tys. (o 13 proc. więcej niż w 2024 r.). Najwięcej miejsc posiadali dzienni opiekunowie w województwie mazowieckim (6,3 tys.), a najmniej w województwie opolskim (39). Na tysiąc dzieci w wieku do lat 3 najwięcej miejsc odnotowano w województwie mazowieckim (49,2), a najmniej w województwie opolskim (2,4).
Na koniec 2025 r. z opieki dziennych opiekunów korzystało 12,4 tys. dzieci (o 9,1 proc. więcej niż w 2024 r.). Największą grupę, podobnie jak w żłobkach i klubach dziecięcych, stanowiły dwulatki – 55,3 proc. Odsetek dzieci w wieku jednego roku oraz w wieku 3 lat wyniósł odpowiednio 31,7 proc. i 11,8 proc. Najmniej było dzieci w wieku 4 lat – 0,5 proc. Pozostałe dzieci były w wieku poniżej jednego roku – 0,7 proc. Chłopcy stanowili 50,5 proc. wszystkich dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów.
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na koniec 2025 r. zarejestrowanych było 4 tys. 469 niań zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej (o 10,2 proc. więcej niż w 2024 r.). Kobiety stanowiły 96,9 proc. wszystkich niań. Najwięcej niań zatrudnionych było w województwie mazowieckim (tysiąc), a najmniej w województwie opolskim (33).
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