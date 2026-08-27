Ile dzieci korzysta ze żłobków? Najnowsze dane GUS mogą zaskoczyć

W Polsce pod koniec 2025 r. działało ponad 5 tys. żłobków, 1 tys. klubów dziecięcych i 2,4 tys. dziennych opiekunów. Łącznie zapewniały one 256,2 tys. miejsc opieki nad dziećmi – wynika z najnowszych danych GUS. Z opieki w żłobkach korzystało 163,5 tys. dzieci, w klubach dziecięcych 16,8 tys., a pod opieką dziennych opiekunów pozostawało 12,4 tys. dzieci.

Złobki w Polsce

Z danych zaprezentowanych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że 31 grudnia 2025 r. w Polsce działały 5 tys. 122 żłobki (dla porównania w 2024 r. działało ich 4 tys. 776). Najwięcej funkcjonowało w województwie mazowieckim (869), a najmniej w województwie lubuskim (112). Placówki te prowadzone były głównie przez osoby fizyczne (2 tys. 333).

REKLAMA

REKLAMA

Opiekę trwającą od 7 do 10 godzin dziennie oferowało 62,8 proc. żłobków, trwającą ponad 10 godzin – 36,5 proc. placówek, natomiast pozostałe działały krócej niż 7 godzin dziennie.

Przystosowanie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Przystosowania dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych posiadało 47,1 proc. żłobków. Najwięcej placówek wyposażonych było w udogodnienia architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (37,4 proc.). Specjalistyczną kadrą dysponowało 21,5 proc. placówek, a 12,9 proc. wyposażonych było w specjalistyczne narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Pozostałe placówki (52,9 proc.) nie posiadały żadnych przystosowań.

Najwięcej dwulatków

W końcu roku 2025 r. do żłobków uczęszczało 163,5 tys. dzieci (mniej o 1,4 proc. niż w 2024 r.), z których najliczniejszą grupę stanowiły dwulatki – 53,5 proc., a najmniej liczną dzieci w wieku 4 lat – 0,2 proc. Odsetek dzieci w wieku jednego roku wyniósł 38,1 proc., a dzieci trzyletnich – 6,2 proc. Spośród wszystkich dzieci przebywających w placówkach 51,4 proc. stanowili chłopcy.

REKLAMA

Kluby dziecięce

Według stanu na 31 grudnia 2025 r., funkcjonowało 1 tys. 56 klubów dziecięcych (w 2024 r. – 896), z czego najwięcej w województwie pomorskim (129), a najmniej - w województwie opolskim (12).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Placówki te prowadzone były przez osoby fizyczne (583), gminy (259), osoby prawne (158), jednostki nieposiadające osobowości prawnej (53) lub przez instytucje publiczne (3). Opiekę trwającą od 7 do 10 godzin dziennie oferowało 79,6 proc. klubów dziecięcych, trwającą ponad 10 godzin – 15,2 proc. placówek, natomiast pozostałe działały krócej niż 7 godzin dziennie.

Udogodnienia architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo posiadało 30,7 proc. klubów dziecięcych, specjalistyczną kadrę – 14,4 proc., a specjalistyczne narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – 9,1 proc. Prawie 62 proc. placówek nie posiadało żadnych przystosowań.

W końcu roku do klubów dziecięcych uczęszczało 16,8 tys. dzieci (o 12,9 proc. więcej niż w 2024 r.). Największą grupę stanowiły dwulatki – 55,9 proc., a najmniej liczną dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz w wieku 4 lat (po 0,3 proc.). Chłopcy stanowili 52 proc. ogólnej liczby dzieci przebywających w tego typu placówkach.

Opiekuni dzienni

Pod koniec 2025 r. w Polsce opiekę sprawowało 2 tys. 395 dziennych opiekunów (w 2024 r. – 2 tys. 152). Dla 1 tys. 468 opiekunów podmiotem zatrudniającym były osoby fizyczne, dla 573 – osoby prawne, dla 205 – jednostki nieposiadające osobowości prawnej, dla 148 – gminy, a dla jednej instytucja publiczna.

Opiekę trwającą od 7 do 10 godzin dziennie oferowało 79,4 proc. dziennych opiekunów, trwającą ponad 10 godzin – 6,9 proc., natomiast pozostali działali krócej niż 7 godzin dziennie.

Całkowita liczba miejsc, jaką zapewniali dzienni opiekunowie wyniosła 15,3 tys. (o 13 proc. więcej niż w 2024 r.). Najwięcej miejsc posiadali dzienni opiekunowie w województwie mazowieckim (6,3 tys.), a najmniej w województwie opolskim (39). Na tysiąc dzieci w wieku do lat 3 najwięcej miejsc odnotowano w województwie mazowieckim (49,2), a najmniej w województwie opolskim (2,4).

Na koniec 2025 r. z opieki dziennych opiekunów korzystało 12,4 tys. dzieci (o 9,1 proc. więcej niż w 2024 r.). Największą grupę, podobnie jak w żłobkach i klubach dziecięcych, stanowiły dwulatki – 55,3 proc. Odsetek dzieci w wieku jednego roku oraz w wieku 3 lat wyniósł odpowiednio 31,7 proc. i 11,8 proc. Najmniej było dzieci w wieku 4 lat – 0,5 proc. Pozostałe dzieci były w wieku poniżej jednego roku – 0,7 proc. Chłopcy stanowili 50,5 proc. wszystkich dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na koniec 2025 r. zarejestrowanych było 4 tys. 469 niań zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej (o 10,2 proc. więcej niż w 2024 r.). Kobiety stanowiły 96,9 proc. wszystkich niań. Najwięcej niań zatrudnionych było w województwie mazowieckim (tysiąc), a najmniej w województwie opolskim (33).