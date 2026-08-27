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Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » 5740 kandydatów walczy o miejsce na aplikacji. Znamy termin egzaminów prawniczych 2026

5740 kandydatów walczy o miejsce na aplikacji. Znamy termin egzaminów prawniczych 2026

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27 sierpnia 2026, 08:46
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze
5740 kandydatów walczy o miejsce na aplikacji. Znamy termin egzaminów prawniczych 2026
Materiały prasowe

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Ministerstwo Sprawiedliwości podało dane o kandydatach na aplikacje prawnicze w 2026 roku. Wnioski złożyło ok. 5740 osób - najwięcej na aplikację radcowską (3120 osób), najmniej na komorniczą (100 osób). Wszyscy zdają egzamin tego samego dnia: 26 września 2026 r., jednocześnie w 18 miastach w Polsce.

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Ważne

SKRÓT

  • Łącznie wnioski złożyło ok. 5740 kandydatów na cztery rodzaje aplikacji prawniczych.
  • Najwięcej chętnych zgłosiło się na aplikację radcowską - ok. 3120 osób.
  • Egzaminy odbędą się 26 września 2026 r. równocześnie w 18 miastach.
  • Do przeprowadzenia egzaminów powołano 44 komisje egzaminacyjne.
  • Rok do roku wzrosło zainteresowanie aplikacją radcowską, spadło zainteresowanie adwokacką.
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Ile osób chce zostać prawnikiem w 2026 roku?

12 sierpnia 2026 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych na cztery aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Według stanu na 21 sierpnia 2026 r., łącznie wnioski złożyło ok. 5740 kandydatów. Na poszczególne aplikacje przedstawia się to następująco:

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  • Radcowska - ok. 3120 osób;
  • Adwokacka - ok. 2060 osób;
  • Notarialna - ok. 460 osób;
  • Komornicza - ok. 100 osób.
Ważne

Ministerstwo zastrzega, że te liczby mogą się jeszcze nieznacznie zmienić - część zgłoszeń mogła zostać wysłana pocztą i wciąż jest w drodze do rozpatrzenia.

KODEKS PRACY 2026

Kiedy i gdzie odbędą się egzaminy prawnicze 2026?

Wszyscy kandydaci przystąpią do egzaminu tego samego dnia - 26 września 2026 r. Egzaminy zostaną przeprowadzone jednocześnie w 18 miastach w całej Polsce, co ma zapewnić kandydatom możliwość zdawania blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności dalekich podróży.

Do przeprowadzenia egzaminów powołano łącznie 44 komisje egzaminacyjne:

  • 15 komisji do spraw aplikacji adwokackiej,
  • 20 komisji do spraw aplikacji radcowskiej,
  • 6 komisji do spraw aplikacji notarialnej,
  • 3 komisje do spraw aplikacji komorniczej.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Radcowska zyskuje, adwokacka traci. Co pokazuje porównanie z 2025 rokiem?

Warto zestawić tegoroczne dane z wynikami sprzed roku. W 2025 r. do egzaminów wstępnych dopuszczonych zostało łącznie 5542 osoby, a faktycznie przystąpiło do nich 5317 osób - część kandydatów mimo dopuszczenia z różnych powodów nie stawiła się na egzaminie.

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Porównując oba roczniki, MS zauważyło wyraźny trend: wzrosło zainteresowanie aplikacją radcowską, natomiast zmniejszyła się liczba chętnych na aplikację adwokacką. To może sugerować zmieniające się preferencje młodych prawników co do ścieżki zawodowej - zawód radcy prawnego od lat zyskuje na elastyczności zatrudnienia, co może tłumaczyć rosnącą popularność tej aplikacji kosztem adwokatury.

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Co dalej czeka kandydatów do zawodów prawniczych?

Sam egzamin wstępny to dopiero pierwszy krok na drodze do wykonywania zawodu prawniczego. Kandydaci, którzy zdadzą test 26 września, dopiero rozpoczną wieloletnią aplikację, zakończoną kolejnym egzaminem zawodowym, który ostatecznie otwiera drogę do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza lub komornika.

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze 2026 - FAQ

Ile osób złożyło wnioski o dopuszczenie do egzaminów wstępnych w 2026 roku?

Łącznie ok. 5740 kandydatów, według stanu na 21 sierpnia 2026 r.

Na którą aplikację zgłosiło się najwięcej kandydatów?

Na aplikację radcowską - ok. 3120 osób.

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Kiedy odbędą się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze?

26 września 2026 r., jednocześnie w 18 miastach w Polsce.

Ile komisji egzaminacyjnych powołano w tym roku?

Łącznie 44 komisje: 15 dla aplikacji adwokackiej, 20 dla radcowskiej, 6 dla notarialnej i 3 dla komorniczej.

Ile osób przystąpiło do egzaminów wstępnych w 2025 roku?

Dopuszczonych zostało 5542 osoby, a przystąpiło do egzaminu 5317 osób.

Czy zainteresowanie aplikacjami prawniczymi rośnie czy maleje?

To zależy od rodzaju aplikacji - w 2026 r. wzrosła liczba kandydatów na aplikację radcowską, a zmniejszyła się na aplikację adwokacką.

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Czy liczba kandydatów może się jeszcze zmienić?

Tak, Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega, że dane mogą ulec zmianie z uwagi na zgłoszenia wysłane pocztą, które wciąż mogą napływać.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

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Źródło: INFOR
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