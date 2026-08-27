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To będzie koniec różnic między dziennikami elektronicznymi w szkołach? Rząd testuje wspólny eDziennik

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27 sierpnia 2026, 07:51
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Dyrektor szkoły z rodzicem i uczniem przy stole sprawdzają oceny
Twoje dziecko wróci do szkoły, a tu... ruszają testy nowego eDziennika - co to znaczy?
Shutterstock

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Ministerstwo Cyfryzacji rusza z pilotażem publicznego eDziennika - bezpłatnego systemu, który ma zastąpić różne komercyjne dzienniki elektroniczne używane dziś w polskich szkołach. Rodzice sprawdzą informacje o dziecku w aplikacji mObywatel, uczniowie - w mObywatel Junior, a nauczyciele zalogują się przez Węzeł Krajowy. Na razie testy obejmą tylko wybrane szkoły.

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Ważne

SKRÓT

  • Publiczny eDziennik ma zapewnić rodzicom i uczniom dostęp do informacji o edukacji niezależnie od typu szkoły.
  • System będzie bezpłatny, bez reklam i bez ofert handlowych.
  • Udział szkoły w pilotażu jest dobrowolny - decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
  • Start pilotażu wymaga wcześniejszej zmiany dwóch ustaw: Prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej.
  • Logowanie odbywa się przez już znane narzędzia: mObywatel, mObywatel Junior i Węzeł Krajowy.
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Dlaczego rząd chce jednego wspólnego dziennika elektronicznego dla wszystkich szkół?

Dziś różne szkoły korzystają z różnych, komercyjnych systemów dzienników elektronicznych. Rodzic, którego dzieci chodzą do dwóch różnych placówek, musi czasem obsługiwać dwa zupełnie inne systemy logowania i interfejsy.

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Publiczny eDziennik ma to zmienić. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji, ma zapewnić równy dostęp do informacji o edukacji, niezależnie od tego, do jakiej szkoły uczęszcza dziecko - publicznej czy niepublicznej, dużej czy małej, w mieście czy na wsi.

"eDziennik to nie tylko kolejne narzędzie dla szkół, lecz przede wszystkim krok milowy w budowie spójnego systemu publicznych usług cyfrowych dla edukacji. Tworzymy nowy standard, którego celem jest udostępnienie milionom rodziców i uczniów informacji o nauce na równych zasadach, a przy tym z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa" - mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Jak będzie wyglądało logowanie do systemu eDziennik?

Resort postawił na rozwiązanie, które nie wymaga zakładania kolejnego konta i hasła - wykorzystuje narzędzia, które wiele osób już zna.

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  • Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół zalogują się na stronie edziennik.gov.pl przez Węzeł Krajowy - system potwierdzania tożsamości używany już w innych usługach publicznych.
  • Rodzice znajdą informacje o dziecku w usłudze "Szkoła" w aplikacji mObywatel.
  • Uczniowie sprawdzą swoje dane w aplikacji mObywatel Junior.
Ważne

Dzięki temu dostęp do wrażliwych danych ucznia ma tylko osoba, której tożsamość została już wcześniej potwierdzona w innym systemie państwowym - bez budowania od zera nowej bazy kont i haseł dla szkół.

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Kto decyduje, czy szkoła weźmie udział w pilotażu?

Udział w pilotażu jest całkowicie dobrowolny. To dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym - najczęściej gminą lub powiatem - zdecyduje, czy placówka dołączy do testów.

Ministerstwo zapowiada, że pilotaż obejmie szkoły z różnych regionów Polski i różnych typów miejscowości - od dużych miast po mniejsze - żeby sprawdzić, jak system sprawdza się w różnych warunkach. Do testowania zaproszeni zostaną nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie.

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Ważne

Uwaga na jedną istotną rzecz: pilotaż nie ruszy automatycznie wraz z nowym rokiem szkolnym. Wymaga wcześniejszego wejścia w życie zmian w dwóch ustawach - Prawie oświatowym oraz ustawie o systemie informacji oświatowej. Dopóki te przepisy nie zostaną uchwalone, testy formalnie nie mogą się rozpocząć.

To nie pierwszy krok w cyfryzacji szkoły

eDziennik nie jest pierwszym elementem cyfrowego ekosystemu edukacji budowanego przez resort cyfryzacji. Wcześniej udostępniono już m.in. cyfrową legitymację nauczyciela i legitymację szkolną, a także wspomnianą aplikację mObywatel Junior, stworzoną z myślą o najmłodszych użytkownikach usług cyfrowych.

Publiczny eDziennik ma być kolejnym, ale znacznie bardziej rozbudowanym elementem tego systemu - bo w przeciwieństwie do samej legitymacji, dotyczy codziennej komunikacji między szkołą a rodzicem: ocen, frekwencji, informacji o pracy domowej czy wydarzeniach szkolnych.

Co dalej z eDziennikiem? Kiedy zastąpi dotychczasowe dzienniki elektroniczne?

Ministerstwo informuje, że prace nad infrastrukturą techniczną, materiałami dla szkół oraz niezbędną legislacją trwają już teraz. Pierwsze placówki zaczynają zgłaszać chęć udziału w testach jeszcze przed formalnym uruchomieniem pilotażu - zanim jeszcze wejdą w życie wymagane zmiany w przepisach.

Publiczny eDziennik zastąpi w szkołach dotychczasowe dzienniki elektroniczne - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czym jest publiczny eDziennik?

To projektowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji bezpłatna, publiczna usługa cyfrowa, która ma zapewnić rodzicom i uczniom dostęp do informacji o edukacji niezależnie od typu szkoły.

Czy udział szkoły w pilotażu jest obowiązkowy?

Nie, udział jest dobrowolny. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, np. gminą.

Jak rodzic zaloguje się do eDziennika?

Przez usługę "Szkoła" w aplikacji mObywatel.

Jak zaloguje się uczeń?

Przez aplikację mObywatel Junior.

Jak zalogują się nauczyciele i dyrektorzy?

Przez stronę edziennik.gov.pl, korzystając z Węzła Krajowego do potwierdzenia tożsamości.

Czy eDziennik będzie płatny?

Nie, ma być całkowicie bezpłatny, bez reklam i ofert handlowych.

Kiedy ruszy pilotaż?

Start jest uzależniony od wejścia w życie zmian w Prawie oświatowym oraz ustawie o systemie informacji oświatowej.

Czy eDziennik zastąpi obecnie używane dzienniki elektroniczne?

Na razie mowa jest o pilotażu w ograniczonej liczbie szkół - wnioski z testów mają dopiero wyznaczyć dalszy kierunek rozwoju systemu. Ale taki jest plan - wspólny eDziennik w każdej szkole.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

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Źródło: INFOR
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