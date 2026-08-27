Twoje dziecko wróci do szkoły, a tu... ruszają testy nowego eDziennika - co to znaczy?

To będzie koniec różnic między dziennikami elektronicznymi w szkołach? Rząd testuje wspólny eDziennik
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Ministerstwo Cyfryzacji rusza z pilotażem publicznego eDziennika - bezpłatnego systemu, który ma zastąpić różne komercyjne dzienniki elektroniczne używane dziś w polskich szkołach. Rodzice sprawdzą informacje o dziecku w aplikacji mObywatel, uczniowie - w mObywatel Junior, a nauczyciele zalogują się przez Węzeł Krajowy. Na razie testy obejmą tylko wybrane szkoły.
- SKRÓT
- Dlaczego rząd chce jednego wspólnego dziennika elektronicznego dla wszystkich szkół?
- Jak będzie wyglądało logowanie do systemu eDziennik?
- Kto decyduje, czy szkoła weźmie udział w pilotażu?
- To nie pierwszy krok w cyfryzacji szkoły
- Co dalej z eDziennikiem? Kiedy zastąpi dotychczasowe dzienniki elektroniczne?
- Publiczny eDziennik zastąpi w szkołach dotychczasowe dzienniki elektroniczne - pytania i odpowiedzi (FAQ)
SKRÓT
- Publiczny eDziennik ma zapewnić rodzicom i uczniom dostęp do informacji o edukacji niezależnie od typu szkoły.
- System będzie bezpłatny, bez reklam i bez ofert handlowych.
- Udział szkoły w pilotażu jest dobrowolny - decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
- Start pilotażu wymaga wcześniejszej zmiany dwóch ustaw: Prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej.
- Logowanie odbywa się przez już znane narzędzia: mObywatel, mObywatel Junior i Węzeł Krajowy.
Dlaczego rząd chce jednego wspólnego dziennika elektronicznego dla wszystkich szkół?
Dziś różne szkoły korzystają z różnych, komercyjnych systemów dzienników elektronicznych. Rodzic, którego dzieci chodzą do dwóch różnych placówek, musi czasem obsługiwać dwa zupełnie inne systemy logowania i interfejsy.
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Publiczny eDziennik ma to zmienić. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji, ma zapewnić równy dostęp do informacji o edukacji, niezależnie od tego, do jakiej szkoły uczęszcza dziecko - publicznej czy niepublicznej, dużej czy małej, w mieście czy na wsi.
"eDziennik to nie tylko kolejne narzędzie dla szkół, lecz przede wszystkim krok milowy w budowie spójnego systemu publicznych usług cyfrowych dla edukacji. Tworzymy nowy standard, którego celem jest udostępnienie milionom rodziców i uczniów informacji o nauce na równych zasadach, a przy tym z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa" - mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Jak będzie wyglądało logowanie do systemu eDziennik?
Resort postawił na rozwiązanie, które nie wymaga zakładania kolejnego konta i hasła - wykorzystuje narzędzia, które wiele osób już zna.
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- Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół zalogują się na stronie edziennik.gov.pl przez Węzeł Krajowy - system potwierdzania tożsamości używany już w innych usługach publicznych.
- Rodzice znajdą informacje o dziecku w usłudze "Szkoła" w aplikacji mObywatel.
- Uczniowie sprawdzą swoje dane w aplikacji mObywatel Junior.
Dzięki temu dostęp do wrażliwych danych ucznia ma tylko osoba, której tożsamość została już wcześniej potwierdzona w innym systemie państwowym - bez budowania od zera nowej bazy kont i haseł dla szkół.
Kto decyduje, czy szkoła weźmie udział w pilotażu?
Udział w pilotażu jest całkowicie dobrowolny. To dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym - najczęściej gminą lub powiatem - zdecyduje, czy placówka dołączy do testów.
Ministerstwo zapowiada, że pilotaż obejmie szkoły z różnych regionów Polski i różnych typów miejscowości - od dużych miast po mniejsze - żeby sprawdzić, jak system sprawdza się w różnych warunkach. Do testowania zaproszeni zostaną nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie.
Uwaga na jedną istotną rzecz: pilotaż nie ruszy automatycznie wraz z nowym rokiem szkolnym. Wymaga wcześniejszego wejścia w życie zmian w dwóch ustawach - Prawie oświatowym oraz ustawie o systemie informacji oświatowej. Dopóki te przepisy nie zostaną uchwalone, testy formalnie nie mogą się rozpocząć.
To nie pierwszy krok w cyfryzacji szkoły
eDziennik nie jest pierwszym elementem cyfrowego ekosystemu edukacji budowanego przez resort cyfryzacji. Wcześniej udostępniono już m.in. cyfrową legitymację nauczyciela i legitymację szkolną, a także wspomnianą aplikację mObywatel Junior, stworzoną z myślą o najmłodszych użytkownikach usług cyfrowych.
Publiczny eDziennik ma być kolejnym, ale znacznie bardziej rozbudowanym elementem tego systemu - bo w przeciwieństwie do samej legitymacji, dotyczy codziennej komunikacji między szkołą a rodzicem: ocen, frekwencji, informacji o pracy domowej czy wydarzeniach szkolnych.
Co dalej z eDziennikiem? Kiedy zastąpi dotychczasowe dzienniki elektroniczne?
Ministerstwo informuje, że prace nad infrastrukturą techniczną, materiałami dla szkół oraz niezbędną legislacją trwają już teraz. Pierwsze placówki zaczynają zgłaszać chęć udziału w testach jeszcze przed formalnym uruchomieniem pilotażu - zanim jeszcze wejdą w życie wymagane zmiany w przepisach.
Publiczny eDziennik zastąpi w szkołach dotychczasowe dzienniki elektroniczne - pytania i odpowiedzi (FAQ)
Czym jest publiczny eDziennik?
To projektowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji bezpłatna, publiczna usługa cyfrowa, która ma zapewnić rodzicom i uczniom dostęp do informacji o edukacji niezależnie od typu szkoły.
Czy udział szkoły w pilotażu jest obowiązkowy?
Nie, udział jest dobrowolny. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, np. gminą.
Jak rodzic zaloguje się do eDziennika?
Przez usługę "Szkoła" w aplikacji mObywatel.
Jak zaloguje się uczeń?
Przez aplikację mObywatel Junior.
Jak zalogują się nauczyciele i dyrektorzy?
Przez stronę edziennik.gov.pl, korzystając z Węzła Krajowego do potwierdzenia tożsamości.
Czy eDziennik będzie płatny?
Nie, ma być całkowicie bezpłatny, bez reklam i ofert handlowych.
Kiedy ruszy pilotaż?
Start jest uzależniony od wejścia w życie zmian w Prawie oświatowym oraz ustawie o systemie informacji oświatowej.
Czy eDziennik zastąpi obecnie używane dzienniki elektroniczne?
Na razie mowa jest o pilotażu w ograniczonej liczbie szkół - wnioski z testów mają dopiero wyznaczyć dalszy kierunek rozwoju systemu. Ale taki jest plan - wspólny eDziennik w każdej szkole.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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