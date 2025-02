ZUS: Student zastępuje ubezpieczenie zdrowotne od rodziców ubezpieczeniem od pracodawcy albo z własnej firmy

Przykład

Student korzystał z ubezpieczenia rodziców do III roku studiów. Na IV roku nabył własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Podjął zatrudnienie na umowę o pracę. Pracodawca ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, co powoduje utratę ubezpieczenia zdrowotnego z poprzedniego tytułu.