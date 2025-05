Studia: Urlop zdrowotny, okolicznościowy, nieuwarunkowany. Do jakich urlopów ma prawo student?

Student ma prawo do urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów. Do wymienionych urlopów zalicza się urlopy: zdrowotny, okolicznościowy, nieuwarunkowany. Podział tych urlopów przedstawimy na przykładzie Politechniki Warszawskiej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych15-lecie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych).