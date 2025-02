KAS: Rozliczenie PIT za 2024 r. studenta i absolwenta [Pytania i odpowiedzi]

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 r. studenci i absolwenci (jak wszyscy inni podatnicy) składają zeznania roczne za 2024 r. KAS przypomina zasady rozliczania podatków dla osób korzystających z ulgi dla młodych (z uwagi na limit wieku 26 lat korzysta z niech większa część studentów).

To podstawowy problem - "Czy składam zeznanie roczne za 2024 r., jeżeli w całości moje przychody:

REKLAMA

1) nie przekraczają limitu 85 528 zł,

2) Jeśli uzyskałem tylko przychody, które w całości są objęte ulgą?

Odpowiedź jest prosta - "Nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego."

Co obejmuje ulga dla młodych dla studenta albo absolwenta?

KAS przypomina, że jeżeli nie ukończyłeś 26. roku życia i w 2024 r., w kraju lub za granicą, uzyskałeś przychody:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

z pracy na etacie (czyli ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej),

z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą (np. spółką albo osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą),

z praktyk absolwenckich (odbywanych zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich),

ze stażu uczniowskiego (odbywanego na podstawie ustawy - Prawo oświatowe),

z zasiłku macierzyńskiego,

to są one zwolnione od podatku maksymalnie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od przychodów do tej kwoty nie płacisz podatku dochodowego.

Kiedy student musi złożyć zeznanie PIT w 2024 r.?

Ulga dla młodych nie obejmuje przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli osiągasz takie przychody, to nie są one zwolnione z opodatkowania w ramach ulgi dla młodych.

Zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37 musisz złożyć, jeśli wystąpiły dodatkowe okoliczności, np.:

oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody podlegające opodatkowaniu, np. przychody z działalności gospodarczej,

ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,

chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą,

masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-37), to informacyjnie musisz w nim wykazać również przychody objęte ulgą.

Ukończenie 26 lat w trakcie 2024 r. Co z PIT?

Jeśli skończyłeś 26 lat w trakcie ubiegłego roku, to zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł są wymienione przychody uzyskane do dnia 26. urodzin.

Limit 85 528 zł a liczba umów podpisanych przez studenta?

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeśli oprócz ulgi dla młodych korzystasz z innych „zerowych ulg”, np. z ulgi na powrót, przychody zwolnione na podstawie każdej z tych ulg nie mogą łącznie przekroczyć 85 528 zł.

Czy student ma prawo do ulgi na dzieci?

Jeśli przysługuje Ci ulga na dzieci, a w 2024 roku uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą dla młodych.