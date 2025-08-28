REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Renta rodzinna. ZUS przypomina uczniom i studentom o ważnych terminach

Renta rodzinna. ZUS przypomina uczniom i studentom o ważnych terminach

28 sierpnia 2025, 08:42
Renta rodzinna. ZUS przypomina uczniom i studentom o ważnych terminach
Renta rodzinna. ZUS przypomina uczniom i studentom o ważnych terminach
Uczniowie mają czas na dopełnienie formalności do końca września, a studenci - do końca października. Złożenie wymaganych dokumentów po terminie może skutkować brakiem wypłaty renty za dany miesiąc.

Renta rodzinna dla ucznia lub studenta – pamiętaj o formalnościach!

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, muszą pamiętać o dopełnieniu formalności, aby nie utracić prawa do świadczenia - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powinni złożyć wniosek o kontynuację wypłaty wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. Co ważne, niedopełnienie tego obowiązku lub złożenie dokumentów po terminie może skutkować brakiem wypłaty za dany miesiąc.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje do ukończenia 16 roku życia, a jeśli dziecko się uczy – do ukończenia 25 roku życia. ZUS wypłaca rentę przez cały rok szkolny, z uwzględnieniem wakacji: uczniom – do końca sierpnia, studentom – do końca września.

"Jeśli szkoła lub uczelnia w zaświadczeniu wskaże pełny okres nauki, ZUS wypłaca świadczenie przez cały wskazany czas. Może jednak w każdej chwili sprawdzić, czy nauka faktycznie jest kontynuowana. Jeśli zaświadczenie obejmuje tylko część okresu nauki, konieczne będzie dostarczenie kolejnego wniosku z nowym zaświadczeniem – najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty" - podkreśla Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego .

Kiedy dostarczyć dokumenty do ZUS?

To oznacza, iż uczniowie mają czas na dopełnienie formalności do końca września, a studenci – do końca października. Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień, powinien dostarczyć potwierdzenie z uczelni najpóźniej do końca tego miesiąca. Dokument potwierdzający status studenta może natomiast złożyć na początku października.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: INFOR
