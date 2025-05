Kiedy kończy się rok szkolny 2024/2025? Do kiedy są wakacje? Czy rok szkolny kończy się dla wszystkich uczniów w tym samym czasie?

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2025 r.

Rok szkolny najwcześniej kończy się dla maturzystów. W tym roku abiturienci zakończą rok szkolny już 25 kwietnia 2025 roku. To jednak nie będzie dla nich koniec nauki, bo na uczniów najstarszych klas czekać będzie egzamin dojrzałości. Egzaminy pisemne potrwają od 5 do 22 maja, a ustne od 9 do 24 maja 2025 r.

Zgodnie z przepisami zakończenie roku szkolnego wypada zawsze w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. W ubiegłym roku ten wypadał już 21 czerwca, w tym roku uczniowie na zakończenie lekcji będą musieli poczekać znacznie dłużej. Zakończenie roku szkolnego 2024/2025 dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wypada dopiero 27 czerwca 2025 r.

W sytuacji, gdy czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas rok szkolny kończy się w środę poprzedzającą ten dzień.

Wakacje i nowy rok szkolny 2025/2026

Wakacje dla uczniów zaczynają się 28 czerwca i potrwają 31 sierpnia 2025 r. 1 września przypada w poniedziałek, więc nowy rok szkolny uczniowie rozpoczną od razu. Uczniowie, z przerwami, będę uczyć się do 26 czerwca 2026 r., kiedy to będzie zakończenie roku szkolnego.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2023 poz. 1211)

