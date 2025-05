Lekcja historii w Miejscu Pamięci. Muzeum Auschwitz organizuje pobyty studyjne dla polskich uczniów

Możliwość uczestnictwa w niezwykłej lekcji historii. Centrum edukacyjne należące do Muzeum Auschwitz organizuje pobyty studyjne w Miejscu Pamięci Auschwitz dla uczniów 8. klas podstawówek i szkół ponadpodstawowych. Muzeum zaprasza szkoły do zapisów.

Lekcja historii w Miejscu Pamięci

W ubiegłym roku z pobytów studyjnych skorzystało ponad 24 tys. osób. Prawie połowę stanowili uczniowie polskich szkół. Oświęcimskie muzeum tak opisuje wydarzenie: - Pobyty studyjne są pogłębioną formą edukacji w Miejscu Pamięci. Pozwalają nie tylko na poszerzenie wiedzy o historii niemieckiego obozu, ale także na poznanie mechanizmów, które doprowadziły do ludobójstwa. Zwiedzanie terenów byłego obozu oraz dodatkowe zajęcia warsztatowe dotyczące pamięci o Auschwitz mają posłużyć refleksji na temat moralnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

REKLAMA

Autopromocja

Placówka podkreśliła, że dofinansowuje wizyty młodzieży, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Zwiedzą nieodpłatnie z edukatorem Miejsce Pamięci. Opłata pobrana zostanie tylko za warsztat, który jest integralną częścią pobytu. Wizyta studyjna obejmuje 3,5-godzinne zwiedzanie ogólne terenów byłego obozu, a także 1,5-godzinne wybrane zajęcia warsztatowe prowadzone przez edukatorów centrum edukacji. Poświęcone są one między innymi losom polskich więźniów, dzieciom i kobietom w obozie, pomocy, jakiej udzielali mieszkańcy ziemi oświęcimskiej, zagładzie, czy ocalałym i ich życiu w traumie po wojnie.

Muzeum zaprasza szkoły do zapisów

Muzeum oczekuje na zgłoszenia nauczycieli i opiekunów grup do wyczerpania wolnych terminów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, z czego około 1 mln to byli Żydzi. Spośród 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście prowadzi wszystkie działania edukacyjne muzeum. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej ważnych wiadomości na stronie głównej Infor.pl